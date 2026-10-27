Laila (Acords)

La nit calorosa ens embolcalla

Acords Acords
Robin Secret
robin secret somiant un altre cel
robin secret somiant un altre cel
MILa nit calorosa ens embolcalla,
DO#mveus d’esSItiu per la fiLAnestra.
I a MIpunt d’arribar la son,
arribes DO#ma través de la SIcapa més LAfina de la meva pell.

FA#mPetita ets, però SOL#mforça no te’n LAfalta.
EmFA#mpenys el SOL#mteu petit cos cap LAenfora.
T’acaFA#mricio a SOL#mtravés de la LAmeva pell,
per primera FA#mvegada, ets aSOL#mquí, ets SIreal, dins meu.

I a MIvegades corro per compartir que t’he sentit LAviva, desperta, MI
i a vegades callo, m’ho quedo LAper mi,
com un moment DO#múnic que tu i SIjo saMIbem.

MILaila, Laila, Laila, la! LA
DO#mLaila, Laila, LaiSIla!
MILaila, Laila, Laila, la! LA
DO#mLaila, Laila, LaiSIla!

MIEt parlo, et canto, et xiuxiuejo.
DO#mT’explico el SIsol, la lluna, LAles estrelles,
MIet camino, et danso, et respiro,
DO#met mostro el SIpetit món LAamb els meus ulls.

PeFA#mtita ets, però SOL#mforça no te’n LAfalta.
EmFA#mpenys el SOL#mteu petit cos cap enLAfora.
T’aFA#mcaricio a traSOL#mvés de la meLAva pell,
per primera veFA#mgada, ets SOL#maquí, ets SIreal, dins meu.

I a veMIgades corro per compartir que t’he sentit LAviva, desperta, MI
i a vegades callo, m’ho quedo LAper mi,
com un moment DO#múnic que tu i SIjo saMIbem.

LA→SI→MIEt sento a un LAritme sincoSIpat,
ballaMIrem aLAquesta meloSIdia,
MIt’imaLAgino amb un impuls inesperat. SICantarem!

MILaila, Laila, Laila, la! LA
DO#mLaila, Laila, LaiSIla!
MILaila, Laila, Laila, la! LA
DO#mLaila, Laila, LaiSIla!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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