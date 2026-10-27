MILa nit calorosa ens embolcalla, DO#mveus d’esSItiu per la fiLAnestra. I a MIpunt d’arribar la son, arribes DO#ma través de la SIcapa més LAfina de la meva pell.
FA#mPetita ets, però SOL#mforça no te’n LAfalta. EmFA#mpenys el SOL#mteu petit cos cap LAenfora. T’acaFA#mricio a SOL#mtravés de la LAmeva pell, per primera FA#mvegada, ets aSOL#mquí, ets SIreal, dins meu.
I a MIvegades corro per compartir que t’he sentit LAviva, desperta, MI i a vegades callo, m’ho quedo LAper mi, com un moment DO#múnic que tu i SIjo saMIbem.
MILaila, Laila, Laila, la! LA DO#mLaila, Laila, LaiSIla! MILaila, Laila, Laila, la! LA DO#mLaila, Laila, LaiSIla!
MIEt parlo, et canto, et xiuxiuejo. DO#mT’explico el SIsol, la lluna, LAles estrelles, MIet camino, et danso, et respiro, DO#met mostro el SIpetit món LAamb els meus ulls.
PeFA#mtita ets, però SOL#mforça no te’n LAfalta. EmFA#mpenys el SOL#mteu petit cos cap enLAfora. T’aFA#mcaricio a traSOL#mvés de la meLAva pell, per primera veFA#mgada, ets SOL#maquí, ets SIreal, dins meu.
I a veMIgades corro per compartir que t’he sentit LAviva, desperta, MI i a vegades callo, m’ho quedo LAper mi, com un moment DO#múnic que tu i SIjo saMIbem.
LA→SI→MIEt sento a un LAritme sincoSIpat, ballaMIrem aLAquesta meloSIdia, MIt’imaLAgino amb un impuls inesperat. SICantarem!
MILaila, Laila, Laila, la! LA DO#mLaila, Laila, LaiSIla! MILaila, Laila, Laila, la! LA DO#mLaila, Laila, LaiSIla!