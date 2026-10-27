SImNanana, na na naREna! MImNanana, na na nana! SImNanana, na na REnana na! MIm
SOLI jo que estava fatal, faREtal, fatal, SImintentant no mirar enrere, LAno trobava la manera SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant. SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant SImmentre sonava la darrera. LAVa trencar-me la cadera SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.
REL’enganyava amb una altra, MImera un bandido. SImVesteix de venjança a lo Lady Di. REAra troba la festa, no busMImca bambino. SImAmor sense sostre a lo Kennedy.
REEm va deixar perquè era més MImde prosa REi jo era un poMImeta. SImI ara, quan veig una melena REcom la de la meva nena, MImel cor em batega amb pena i fa mal.
SOLI jo que estava fatal, faREtal, fatal, SImintentant no mirar enrere, LAno trobava la manera SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant. SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant SImmentre sonava la darrera. LAVa trencar-me la cadera SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.
RELa Cosa Nostra pica a la MImporta SImi porta la pipa a la mà. REEm costa molt sortir de caMImsa, SImperò més em costa tornar.
SImI m’han vingut a buscar, REuna bossa a la testa MImi un cubata a l’atzar. SImM’han vingut a buscar. RENo s’accepta protesta: MImavui sortim a jugar.
SOLI jo que estava fatal, faREtal, fatal, SImintentant no mirar enrere, LAno trobava la manera SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant. SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant SImmentre sonava la darrera. LAVa trencar-me la cadera SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.
SOLNanana, na na naREna! SImNanana, na na naLAna! SOLNanana, na na REnana na! MIm
SOLNanana, na na naREna! SImNanana, na na naLAna! SOLNanana, na na REnana na! MIm
REM’he venut les joies de l’àMImvia, SImho he apostat tot als senars. REM’he venut el lloro i la gàMImbia SImi el lloro era robat.
SOLPerquè jo estava fatal, faREtal, fatal, SImintentant no mirar enrere, LAno trobava la manera SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant. SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant SImmentre sonava la darrera. LAVa trencar-me la cadera SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.
SOLNanana, na na naREna! SImNanana, na na naLAna! SOLNanana, na na REnana na! MIm