Lamine Yamal (Acords)

Nanana, na na nana!

Acords Acords
Sexenni
sexenni joc de nens
sexenni joc de nens
SImNanana, na na naREna!
MImNanana, na na nana!
SImNanana, na na REnana na! MIm

SOLI jo que estava fatal, faREtal, fatal,
SImintentant no mirar enrere,
LAno trobava la manera
SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant.
SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant
SImmentre sonava la darrera.
LAVa trencar-me la cadera
SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.

REL’enganyava amb una altra, MImera un bandido.
SImVesteix de venjança a lo Lady Di.
REAra troba la festa, no busMImca bambino.
SImAmor sense sostre a lo Kennedy.

REEm va deixar perquè era més MImde prosa
REi jo era un poMImeta.
SImI ara, quan veig una melena
REcom la de la meva nena,
MImel cor em batega amb pena i fa mal.

SOLI jo que estava fatal, faREtal, fatal,
SImintentant no mirar enrere,
LAno trobava la manera
SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant.
SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant
SImmentre sonava la darrera.
LAVa trencar-me la cadera
SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.

RELa Cosa Nostra pica a la MImporta
SImi porta la pipa a la mà.
REEm costa molt sortir de caMImsa,
SImperò més em costa tornar.

SImI m’han vingut a buscar,
REuna bossa a la testa
MImi un cubata a l’atzar.
SImM’han vingut a buscar.
RENo s’accepta protesta:
MImavui sortim a jugar.

SOLI jo que estava fatal, faREtal, fatal,
SImintentant no mirar enrere,
LAno trobava la manera
SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant.
SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant
SImmentre sonava la darrera.
LAVa trencar-me la cadera
SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.

SOLNanana, na na naREna!
SImNanana, na na naLAna!
SOLNanana, na na REnana na! MIm

SOLNanana, na na naREna!
SImNanana, na na naLAna!
SOLNanana, na na REnana na! MIm

REM’he venut les joies de l’àMImvia,
SImho he apostat tot als senars.
REM’he venut el lloro i la gàMImbia
SImi el lloro era robat.

SOLPerquè jo estava fatal, faREtal, fatal,
SImintentant no mirar enrere,
LAno trobava la manera
SOLde mirar endavant, daREvant, daMImvant, davant.
SOLLa vaig conèixer ballant, ballant, REballant
SImmentre sonava la darrera.
LAVa trencar-me la cadera
SOLa lo Lamine YaREmal, YaMImmal, YaSImmal, Yamal.

SOLNanana, na na naREna!
SImNanana, na na naLAna!
SOLNanana, na na REnana na! MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi