I a
DOvui que et puc SOLfer una can LAmçó,
recordo
REquan vas arri SOL7bar...
Amb el mis
DOteri dels sen REmzills,
els ulls in
SOL7quiets, el cor al MItiu
i amb la
LAmrialla dels teus REmdits,
vares om
SOL7plir els meus a DOcords
amb cada
FAnota del teu SOLnom, DOLaura.
M'és tan difí
SOLcil recor LAmdar
quants esce
REnaris han sen SOL7tit
la nostra
DOangoixa per l'a REmvui,
la nostra
SOL7joia pel de MImà...
I cases
LAmenmig dels teus com REmpanys
o al trist e
SOL7xili o mar en DOllà,
mai no ha
FAmancat el teu a SOLlè, DOLaura.
I si l'atzar
SOLet porta LAmlluny,
que els déus
REet guardin el ca SOL7mí,
que t'acom
DOpanyin els o REmcells,
que t'aca
SOL7ronin els es MItels.
I en un
LAmracó d'aquesta REmveu,
mentre la
SOL7pugui fer sen DOtir,
hi haurà a
FAmagat sempre el SOLteu so, DOLaura.
recordo
Amb el mis
els ulls in
i amb la
vares om
amb cada
M'és tan difí
quants esce
la nostra
la nostra
I cases
o al trist e
mai no ha
I si l'atzar
que els déus
que t'acom
que t'aca
I en un
mentre la
hi haurà a