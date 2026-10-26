Laura (Acords)

I avui que et puc fer una cançó

Acords Acords
Lluís Llach
I aDOvui que et puc SOLfer una canLAmçó,
recordo REquan vas arriSOL7bar...
Amb el misDOteri dels senREmzills,
els ulls inSOL7quiets, el cor alMItiu
i amb la LAmrialla dels teus REmdits,
vares omSOL7plir els meus aDOcords
amb cada FAnota del teu SOLnom, DOLaura.

M'és tan difíSOLcil recorLAmdar
quants esceREnaris han senSOL7tit
la nostra DOangoixa per l'aREmvui,
la nostra SOL7joia pel deMImà...
I cases LAmenmig dels teus comREmpanys
o al trist eSOL7xili o mar enDOllà,
mai no ha FAmancat el teu aSOLlè, DOLaura.

I si l'atzar SOLet porta LAmlluny,
que els déus REet guardin el caSOL7mí,
que t'acomDOpanyin els oREmcells,
que t'acaSOL7ronin els esMItels.
I en un LAmracó d'aquesta REmveu,
mentre la SOL7pugui fer senDOtir,
hi haurà aFAmagat sempre el SOLteu so, DOLaura.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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