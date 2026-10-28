REm SOLm LA7 REm SOLm
REm
Qu'est-ce que t'as fait à mon aSOLmmi?
Qu'est-ce que t'as LA7fait? Il ne peut pas mouREmrir.
Qu'est-ce que t'as fait à mon aSOLmmi?
Qu'est-ce que t'as LA7fait? Il ne peut pas mouREmrir.
LALa meva rumba és REmtrista
LAperquè em sento mancat REmde tu.
SOLmNo hi ha ni tresor ni REmregne
LA7que em puguin dar el que m'han pres REmamb tu.
DORumba, rumba laiREmreta!
DOJo no tinc son, jo només tinc REmpena.
DORumba, rumba REmlairó!
FAQuan l'amic marxa, on queLA7do jo?
REmQu'est-ce que t'as fait à mon aSOLmmi?
Qu'est-ce que t'as LA7fait? Il ne peut pas mouREmrir.
Qu'est-ce que t'as fait à mon aSOLmmi?
Qu'est-ce que t'as LA7fait? Il ne peut pas mouREmrir.
LALa meva son és REmminsa
LAperquè en els ulls clucs et REmveig a tu.
SOLmMira si és trista la REmrumba
LA7que ara em va coixa amb el REmcha-cha-chá.
DORumba, rumba laiREmreta!
DOJo no tinc son, jo només tinc REmpena.
DORumba, rumba laiREmró!
FAQuan l'amic marxa, sona el LA7tambó…
REm
DORumba, rumba laiREmreta!
DOJo no tinc son, jo només tinc REmpena.
DORumba, rumba REmlairó!
FAQuan l'amic marxa, on queLA7do jo?
REmQu'est-ce que t'as fait à mon aSOLmmi?
Qu'est-ce que t'as LA7fait? Il ne peut pas mouREmrir.
Qu'est-ce que t'as fait à mon aSOLmmi?
Qu'est-ce que t'as LA7fait? Il ne peut pas mouREmrir.
SOLm LA7 REm
SOLm LA7 REm
SOLm LA7 REm
SOLm LA7 REm
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