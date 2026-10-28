Leiru el llop (Acords)

Uuuu! Uuuu! Uuuu! Uuuu!

Acords Acords
Lali BeGood
lali begood en un planeta blau
lali begood en un planeta blau
REm DO SI♭ LA7

REmUuuu! DOUuuu! SI♭Uuuu! LA7Uuuu!

REmObriu els DOulls, baixeu el SI♭cap, que LA7ve el REmllop. DO SI♭ LA7
REmSoc el diDOable, horroSI♭rós, faig LA7molta REmpor, DO SI♭ LA7
REmperò tot aiDOxò que dic no és SI♭pas veriLA7tat.
REmJo cuido DOels meus amics i SI♭caço LA7per menREmjar. DO SI♭ LA7

SOLmEls homes em persegueixen.
DO7(Els hauràs fet enfadar.)
SOLmPerò menteixen… ni em coneixen!
DO7(A les gallines també fas plorar.)
LA7Jo vaig néixer per córrer i caREmçar. DO SI♭ LA7
SOLmÉs lluna plena, ballem fins deLA7mà.

REmAuuuuDOuuuuSI♭uuuuLA7uuuuuuREmuuuuDOuuuuSI♭uuLA7uuu!

REmAmb un somDOriure vaig danSI♭sant pel LA7mig del REmbosc. DO SI♭ LA7
REmVaig molt aDOtent, el meu olSI♭facte és LA7el miREmllor DO SI♭ LA7
REmi tothom DOsap que soc SI♭dur de peLA7lar.
REmEspècie DOen extinció, SI♭això ni ho LA7vull penREmsar. DO SI♭ LA7

REm DO SI♭ LA7
REm

SOLmEls homes em persegueixen.
DO7(Va, llop, no n’hi haurà per tant!)
SOLmEm disparen… em fereixen!
DO7(Ostres! Noi, no ho sabíem pas!)
LA7Jo vaig néixer per córrer i caREmçar. DO SI♭ LA7
SOLmÉs lluna plena, ballem fins deLA7mà…

REmPle de cicaDOtrius, però SI♭guapo iLA7gual,
soc REmtot un CasaDOnova. (Hey!) Les SI♭porto de LA7cap.
REmNo, mai no seDOré un gos doSI♭mestiLA7cat.
Jo REmcanto per la DOlluna i visc SI♭en lliberLA7tat.

REmUuuu! DOUuuu! SI♭Uuuu! LA7Uuuu!
REmUuuu! DOUuuu! SI♭Uuuu! LA7Uuuu!
REmUuuu! DOUuuu! SI♭Uuuu! LA7Uuuu!
REmUuuu! DOUuuu! SI♭Uuuu! LA7Uuuu!

REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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