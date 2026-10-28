REmObriu els DOulls, baixeu el SI♭cap, que LA7ve el REmllop. DOSI♭LA7 REmSoc el diDOable, horroSI♭rós, faig LA7molta REmpor, DOSI♭LA7 REmperò tot aiDOxò que dic no és SI♭pas veriLA7tat. REmJo cuido DOels meus amics i SI♭caço LA7per menREmjar. DOSI♭LA7
SOLmEls homes em persegueixen. DO7(Els hauràs fet enfadar.) SOLmPerò menteixen… ni em coneixen! DO7(A les gallines també fas plorar.) LA7Jo vaig néixer per córrer i caREmçar. DOSI♭LA7 SOLmÉs lluna plena, ballem fins deLA7mà.
REmAmb un somDOriure vaig danSI♭sant pel LA7mig del REmbosc. DOSI♭LA7 REmVaig molt aDOtent, el meu olSI♭facte és LA7el miREmllor DOSI♭LA7 REmi tothom DOsap que soc SI♭dur de peLA7lar. REmEspècie DOen extinció, SI♭això ni ho LA7vull penREmsar. DOSI♭LA7
REmDOSI♭LA7 REm
SOLmEls homes em persegueixen. DO7(Va, llop, no n’hi haurà per tant!) SOLmEm disparen… em fereixen! DO7(Ostres! Noi, no ho sabíem pas!) LA7Jo vaig néixer per córrer i caREmçar. DOSI♭LA7 SOLmÉs lluna plena, ballem fins deLA7mà…
REmPle de cicaDOtrius, però SI♭guapo iLA7gual, soc REmtot un CasaDOnova. (Hey!) Les SI♭porto de LA7cap. REmNo, mai no seDOré un gos doSI♭mestiLA7cat. Jo REmcanto per la DOlluna i visc SI♭en lliberLA7tat.