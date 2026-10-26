Lent (Acords)

Si m’has de deixar, fes-ho lent

Acords Acords
Els Pets
els pets 1963
els pets 1963
DO RE SIm DO
LAm RE DOmaj7

Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho MImlent,
que REtrobi el moDOment de fer-me
a la iREdea del que aviREsus4at m’esREpera.
I aSOLbans que rumiïs RE/FA#com fer-MImho,
esREcalfa’m els DOpeus per sota
d’aREquests llençols amb marREsus4ques teREves.

DODona’m estoREnes
que SImpugui guarDOdar
LAmper quan no hi siREguis
DOmés endaREvant.

Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho MImlent,
que REtinc ben preDOsent que això tan
bonic REno pot durar REsus4per semREpre.
I SOLdeixa que estiRE/FA#gui content MIm
amb REaquests moDOments
que et robo quan REvens disREsus4treta a caREsa meva.

DONo tinguis REpressa,
deSImmostra’m que DOsaps
LAmdir-me mentides RE
DOsense parRElar.

SOL RE/FA# MIm RE DO RE
DOmaj7 RE SIm
DO LAm7 RE DO RE

DONo tinguis REpressa,
deSImmostra’m que DOsaps
LAmdir-me mentides RE
DOsense parRElar.

Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho MImlent. DO RE
Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho SOLlent. DO RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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