Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho MImlent, que REtrobi el moDOment de fer-me a la iREdea del que aviREsus4at m’esREpera. I aSOLbans que rumiïs RE/FA#com fer-MImho, esREcalfa’m els DOpeus per sota d’aREquests llençols amb marREsus4ques teREves.
DODona’m estoREnes que SImpugui guarDOdar LAmper quan no hi siREguis DOmés endaREvant.
Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho MImlent, que REtinc ben preDOsent que això tan bonic REno pot durar REsus4per semREpre. I SOLdeixa que estiRE/FA#gui content MIm amb REaquests moDOments que et robo quan REvens disREsus4treta a caREsa meva.
DONo tinguis REpressa, deSImmostra’m que DOsaps LAmdir-me mentides RE DOsense parRElar.
SOLRE/FA#MImREDORE DOmaj7RESIm DOLAm7REDORE
DONo tinguis REpressa, deSImmostra’m que DOsaps LAmdir-me mentides RE DOsense parRElar.
Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho MImlent. DORE Si SOLm’has de deiRE/FA#xar, fes-ho SOLlent. DORE