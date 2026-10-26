DOEren dues ampolles MIjuntes,
LAmque un bon dia van coFAmençar
DOun viatge sense MIlímits
LAmamb un missatge dins FAdel mar.
DONingú sap què hi van esMIcriure.
LAmNingú sap qui les FAva botar.
DOI ara n'han trobada uMIna,
LAmencallada en un coFArall.
Ah! Ah! Ah! DOAh!
MIAh! Ah! Ah! LAmAh!
FAAh! Ah! Ah! DOAh!
MIAh! Ah! Ah! LAmAh! FA
DOTots els homes van conMIfosos,
LAmcorren rumors d'un deFAsenllaç:
DOque qui junti els dos misMIsatges
LAmtindrà la clau per poFAder entrar.
DOI ara mig món cerca l'amMIpolla,
LAmi l'altre mig va ataFAbalat:
DOquè hi haurà rere la MIporta
LAmi a quina porta han FAde trucar?
Ah! Ah! Ah! DOAh!
MIAh! Ah! Ah! LAmAh! FA
MINo tinc temps per perdre, aFAnem,
potser hem de fugir, DO
potser hem de marxar. SOL
FACercarem el qui ho va esLAmcriure,
que ara es deu fer un fart de riuDOre
amb dues ampolles més per llenSOLçar
MIal mar.
No tinc temps per perdre, aFAnem,
potser hem de fugir, DO
potser hem de marxar. SOL
FACercarem el qui ho va esLAmcriure,
que ara es deu fer un fart de riuDOre
amb dues ampolles més per llenSOLçar
DOal mar.
MIm LAm FA
DO MIm LAm FA
DOHe sentit que al sud hi ha viMIdes
LAmd'altre fer, d'altre FApensar.
DOI crec que ens ha arribat MIl'hora,
LAml'hora bruixa per parFAlar.
DOPer parlar dels nostres MIsomnis,
LAmdels somnis de tots FAels humans.
DOTots som fills de la maMIteixa mare,
LAmla mare terra que ens ha FAcriat.
MINo tinc temps per perdre, aFAnem,
potser hem de fugir, DO
potser hem de marxar. SOL
FACercarem el qui ho va esLAmcriure,
que ara es deu fer un fart de riuDOre
amb dues ampolles més per llenSOLçar.
DOEren dues ampolles MIjuntes,
LAmque un bon dia van coFAmençar
DOun viatge sense MIlímits
LAmamb un missatge dins FAdel mar.
MINo tinc temps per perdre, aFAnem,
potser hem de fugir, DO
potser hem de marxar. SOL
FACercarem el qui ho va esLAmcriure,
que ara es deu fer un fart de riuDOre
amb dues ampolles més per llenSOLçar
MIal mar.
No tinc temps per perdre, aFAnem,
potser hem de fugir, DO
potser hem de marxar. SOL
FACercarem el qui ho va esLAmcriure,
que ara es deu fer un fart de riuDOre
amb dues ampolles més per llenSOLçar
DOal mar.
MIAh! Ah! Ah! LAmAh!
FAAh! Ah! Ah! DOAh!
MIAh! Ah! Ah! LAmAh!
FAAh! Ah! Ah! DOAh!
MIAh! Ah! Ah! LAmAh!
FAAh! Ah! Ah! DOAh!
MIAh! Ah! Ah! LAmAh!
FA DO
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