SOLQuan el teu avi va anar a Cuba, a bord d’El CataDOlà, jo anava LAmdins, de polissó, a la bodega, amb el menSOLjar.
Em va arLAmruïnar la migdiada aquell estrèpit de caDOnons. Vaig arLAmreplegar el farcell i, cordant-me els pantaRElons, vaig sorDOtir a dalt, a coberta, i vaig SOLsaltar a l’oceà trepitDOjant algun cadàver –crec que SOLera el capità.
Va surar LAmuna fusta a l’aigua que em va mantindre DOviu, converLAmsàvem amb l’espectre d’un grumet nat a LloSOLfriu.
El matí del tercer diDOa van trobar-me uns baleDOners, els vaig LAmdir que era un artista, van reptar-me a que canREtés, van dir: “arDOtista, hi ha menys rastre del que SOLmor i del que neix dins les DOteves cançonetes que al fiSOLnal dels ulls d’un peix!”.
SOLAmb el vent tensant les veles i escortats per uns doDOfins SOLvam entrar en una badia de vapors i berganDOtins. SOLJa en el moll van detectar-me els clatells dels duaDOners, SOLproxenetes de dents blanques, uns espies matiDOners, SOLi un senyor de Puerto Rico amb un lloro disseDOcat SOLque anunciava a qui passava la taverna del cosDOtat.
SOLVaig sentir, mentre em servien una ampolla d’aiguarDOdent, SOLla mestressa que, per sobre la cridòria de la DOgent, SOLva anunciar que començaven el torneig de domiDOnó SOLi vam fer una gran parella amb un jurista francmaDOçó! SOLVencedors, els dits picaven contra el marbre l’últim DOtres! SOLPerò va entrar la policia, i d’un pèl que no caic DOpres...
SOLVaig fugir en una calessa derrapant pels carreDOrons, SOLvaig creuar veloç els murs, els camps i les plantaciDOons, SOLfins que en un tram enfangat va espantar-me el bram del DOruc SOLi al revolt, un bandoler va apuntar-me amb el traDObuc. SOLVaig mostrar-li les mans buides i al final ens vam fer aDOmics, SOLvam sopar dins uns canyissos explicant-nos acuDOdits!
SOLVaig entrar a robar gallines a la hisenda d’un magDOnat SOLque vivia amb una filla, els vaig cisellar el fiDOlat. SOLM’escapava de puntetes quan em va sorprendre alDOgú: SOLla filla al porxo em deia “callaré, però vinc amb DOtu!”. SOLEsprintant entre palmeres, vam sentir el magnat ruDOgint: SOL“compte, nens, soc descendent directe del general DOPrim!”
SOLGuerrillers de maniobres van trobar-nos cap al DOtard, SOL–una mona addicta a l’opi els carregava l’estenDOdard. SOLLa filla va enrolar-se, van marxar en caure el DOsol; SOLjo em vaig endinsar en la selva i vaig parar en un rieDOrol. SOLOh! Posava el cap dins l’aigua i van sonar les explosiDOons, SOLvaig treure el cap a fora i ja cremaven els tuDOrons...
SOLLlavors, company, vaig córrer com no he corregut mai DOmés SOLi fugint amb mi del foc, com dements, camp a traDOvés, SOLvaig veure coronels decapitats, governaDOdors, SOLpatriotes geperuts, notaris delaDOtors, SOLsopranos violades per rendistes ensoDOpits SOLi una vídua de bracet d’un majordom lletrafeDOrit!
SOLPer tots hi havia flames! I per tots també l’oDOlor SOLde la carn socarrimant-se del Gran InquisiDOdor SOLque admirava un vi de Riesling amb un metge batxiDOller SOLi un parell de vaques magres amb caretes de paDOper. SOLUn tossino amb un monocle em va oferir un viDOsat SOLi un negrer va vomitar uns fulls de comptabiliDOtat...
SOLVaig anar a parar a una platja on vaig sentir extingir-se els DOcrits SOLi, ja amb l’alba, un buc de guerra va mostrar-se’m, al CaDOrib. SOLEm petava una butllofa gegantina del peu DOdret SOLquan un ianqui d’uniforme va oferir-me un cigarDOret. SOLVam congeniar i em va dir: “noi, a Tampa el meu cuDOnyat SOLsap d’un lloc en una empresa d’import/export, ben paDOgat!”.
SOLVaig dir: “ianqui, se’t veu noble, però com sé que no és un DOtruc?”, SOLperò m’estava fent el dur i vaig remar amb ell cap el DObuc... SOLA bord, els mariners s’entregaven a un fesDOtí SOLi vam brindar amb rom i whisky pels capricis del desDOtí! SOLOh! L’endemà estava mort, amb un mal de cap dels DOgrans, SOLen van tenir la culpa… els ameriDOcans.