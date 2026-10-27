SOLTancades a dins MIde les gàbies,
DOexpulsats molt LAlluny d’aquí,
SOLdecidint deixar la MIllum,
DOamagats dins la REnit.
SOLCercant la llibertat per MItots els pobles,
DOsabotejant el poder LAdels rics,
SOLregalant el més MIgran tresor:
DOl'amor de mares a REfills.
S'escolta en el SOLvent DO
les cançons SOLlliures
que s'esDOtan escriSOLvint DO
amb les seves SOLvides.
I quants somnis ens neMIgaran, companys?
DOQuant de temps ens ho miLArarem?
SOLNingú pot fer sentir-MIte lliure:
DOho has de fer tu maREteix.
SOLI una abraçada MIper tots els que s'amaguen
DOclandestins entre LAtanta gent.
SOLA trenc d'alba l'amor MIcreix.
DOResistiu sempre REferms.
S'escolta en el SOLvent DO
les cançons SOLlliures
que s'esDOtan escriSOLvint DO
amb les seves SOLvides.
I quants somnis ens neMIgaran, companyes?
DOQuant de temps ens ho miLArarem?
SOLNingú pot fer sentir-MIte lliure:
DOho has de fer tu maREteixa.
SOLI una abraçaMIda per totes les
DOque s’amaguen clandesLAtines
SOLentre tanMIta gent.
DOA trenc d’alba l’aREmor creix.
SOLResistiu MIsempre ferms.
S'escolta en el SOLvent DO
les cançons SOLlliures
que s'esDOtan escriSOLvint DO
amb les seves SOLvides.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.