SOL Tancades a dins MI de les gàbies,

DO expulsats molt LA lluny d’aquí,

SOL decidint deixar la MI llum,

DO amagats dins la RE nit.



SOL Cercant la llibertat per MI tots els pobles,

DO sabotejant el poder LA dels rics,

SOL regalant el més MI gran tresor:

DO l'amor de mares a RE fills.



S'escolta en el SOL vent DO

les cançons SOL lliures

que s'es DO tan escri SOL vint DO

amb les seves SOL vides.



I quants somnis ens ne MI garan, companys?

DO Quant de temps ens ho mi LA rarem?

SOL Ningú pot fer sentir- MI te lliure:

DO ho has de fer tu ma RE teix.



SOL I una abraçada MI per tots els que s'amaguen

DO clandestins entre LA tanta gent.

SOL A trenc d'alba l'amor MI creix.

DO Resistiu sempre RE ferms.



S'escolta en el SOL vent DO

les cançons SOL lliures

que s'es DO tan escri SOL vint DO

amb les seves SOL vides.



I quants somnis ens ne MI garan, companyes?

DO Quant de temps ens ho mi LA rarem?

SOL Ningú pot fer sentir- MI te lliure:

DO ho has de fer tu ma RE teixa.



SOL I una abraça MI da per totes les

DO que s’amaguen clandes LA tines

SOL entre tan MI ta gent.

DO A trenc d’alba l’a RE mor creix.

SOL Resistiu MI sempre ferms.



S'escolta en el SOL vent DO

les cançons SOL lliures

que s'es DO tan escri SOL vint DO

amb les seves SOL vides.