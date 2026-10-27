Intro:
RE SOL MI→ LA RE MIm SOL LA x2 RESón les cinc i LAtrenta- SImcinc FA#m
i ja m’has tru
SOLcat al REmenys quatre LAcops. REPerdut al LAmig d’un SImbar FA#m
t’has adonat
SOLque ell no REet fa cos LAtat. SImTornaràs a ve FA#mnir plo MImrant, SOL→dient que et LA→fa molt SImmal,
que ja n’has tingut prou
FA#md’amor, no MImet SOL→vols tornar a e LA→quivo SImcar.
I tornaràs a
FA#mvenir cri MImdant, SOL→dient que hem LA→de tor SImnar
a creure junts en l’a
FA#mmor, però MImja SOL→ara és LA→massa SOL→ SOLmtard. REAvui por LAtes el SImnom FA#m
d’un altre
SOLnoi es REcrit al teu LAcoll. RETornes a LAdibui SImxar FA#m
als tova
SOLllons cors REamb el seu LAnom. SImTornaràs a ve FA#mnir plo MImrant, SOL→dient que et LA→fa molt SImmal,
que ja n’has tingut prou
FA#md’amor, no MImet SOL→vols tornar a e LA→quivo SImcar.
I tornaràs a
FA#mvenir cri MImdant, SOL→dient que hem LA→de tor SImnar
a creure junts en l’a
FA#mmor, però MImja SOL→ara és LA→massa SOL→ SOLmtard. RE LA SOL LA# RE LA SOLI t’has pin LA#tat REel riure LAde ver SOLmell,
i t’has dei
LA#xat REde recollir LAel ca SOLbell,
lluiràs
LA#un REcop més LAcom a SOLbans. SOLm SImTornaràs a ve FA#mnir plo MImrant, SOL→dient que et LA→fa molt SImmal,
que ja n’has tingut prou
FA#md’amor, no MImet SOL→vols tornar a e LA→quivo SImcar.
I tornaràs a
FA#mvenir cri MImdant, SOL→dient que hem LA→de tor SImnar
a creure junts en l’a
FA#mmor, però MImja SOL→ara és LA→massa SOL→ SOLmtard. SIm FA#m MIm SOL→ LA x6 SIm
i ja m’has tru
t’has adonat
que ja n’has tingut prou
I tornaràs a
a creure junts en l’a
d’un altre
als tova
que ja n’has tingut prou
I tornaràs a
a creure junts en l’a
i t’has dei
lluiràs
que ja n’has tingut prou
I tornaràs a
a creure junts en l’a