Les cinc trenta-cinc (Acords)

Són les cinc i trenta-cinc

Acords Acords
Quart Primera
quart primera neurones a la punta d un iceberg
quart primera neurones a la punta d un iceberg
Intro: RE SOL MI→ LA
RE MIm SOL LA x2

RESón les cinc i LAtrenta-SImcinc FA#m
i ja m’has truSOLcat alREmenys quatre LAcops.
REPerdut al LAmig d’un SImbar FA#m
t’has adonat SOLque ell no REet fa cosLAtat.

SImTornaràs a veFA#mnir ploMImrant, SOL→dient que et LA→fa molt SImmal,
que ja n’has tingut prou FA#md’amor, no MImet SOL→vols tornar a eLA→quivoSImcar.
I tornaràs a FA#mvenir criMImdant, SOL→dient que hem LA→de torSImnar
a creure junts en l’aFA#mmor, però MImjaSOL→ara és LA→massa SOL→SOLmtard.

REAvui porLAtes el SImnom FA#m
d’un altre SOLnoi esREcrit al teu LAcoll.
RETornes a LAdibuiSImxar FA#m
als tovaSOLllons cors REamb el seu LAnom.

SImTornaràs a veFA#mnir ploMImrant, SOL→dient que et LA→fa molt SImmal,
que ja n’has tingut prou FA#md’amor, no MImet SOL→vols tornar a eLA→quivoSImcar.
I tornaràs a FA#mvenir criMImdant, SOL→dient que hem LA→de torSImnar
a creure junts en l’aFA#mmor, però MImjaSOL→ara és LA→massa SOL→SOLmtard.

RE LA SOL LA# RE LA

SOLI t’has pinLA#tatREel riure LAde verSOLmell,
i t’has deiLA#xat REde recollir LAel caSOLbell,
lluiràs LA#un REcop més LAcom aSOLbans.

SOLm

SImTornaràs a veFA#mnir ploMImrant, SOL→dient que et LA→fa molt SImmal,
que ja n’has tingut prou FA#md’amor, no MImet SOL→vols tornar a eLA→quivoSImcar.
I tornaràs a FA#mvenir criMImdant, SOL→dient que hem LA→de torSImnar
a creure junts en l’aFA#mmor, però MImjaSOL→ara és LA→massa SOL→SOLmtard.

SIm FA#m MIm SOL→ LA x6
SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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