Les floretes (Acords)

Pel camp jo passejo

Acords Acords
País de Xauxa
pais de xauxa nyigo nyigo
pais de xauxa nyigo nyigo
SOL RE SOL

SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REgroc
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.

La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL

SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REblau
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.

La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL

SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REvermell
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.

La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL

SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REverd
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.

La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL

SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REtaronja
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.

La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL

SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color RElila
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.

La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi