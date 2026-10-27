SOL RE SOL
SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REgroc
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.
La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL
SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REblau
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.
La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL
SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REvermell
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.
La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL
SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REverd
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.
La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL
SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color REtaronja
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.
La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL
SOLPel camp jo passejo.
Quin bon temps que REfa!
SOLVull collir floretes
per fer-ne un bon SOLram.
SOLCullo una floreta
que és de color RElila
SOLi, quan jo l’enflairo,
em poso a canSOLtar.
La la la, REla la la!
RE7La la la, la la SOLla!
La la la, REla la la!
RE7La la la, SOLla la REla! SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.