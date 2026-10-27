SOL RE SOL



SOL Pel camp jo passejo.

Quin bon temps que RE fa!

SOL Vull collir floretes

per fer-ne un bon SOL ram.

SOL Cullo una floreta

que és de color RE groc

SOL i, quan jo l’enflairo,

em poso a can SOL tar.



La la la, RE la la la!

RE7 La la la, la la SOL la!

La la la, RE la la la!

RE7 La la la, SOL la la RE la! SOL



SOL Pel camp jo passejo.

Quin bon temps que RE fa!

SOL Vull collir floretes

per fer-ne un bon SOL ram.

SOL Cullo una floreta

que és de color RE blau

SOL i, quan jo l’enflairo,

em poso a can SOL tar.



La la la, RE la la la!

RE7 La la la, la la SOL la!

La la la, RE la la la!

RE7 La la la, SOL la la RE la! SOL



SOL Pel camp jo passejo.

Quin bon temps que RE fa!

SOL Vull collir floretes

per fer-ne un bon SOL ram.

SOL Cullo una floreta

que és de color RE vermell

SOL i, quan jo l’enflairo,

em poso a can SOL tar.



La la la, RE la la la!

RE7 La la la, la la SOL la!

La la la, RE la la la!

RE7 La la la, SOL la la RE la! SOL



SOL Pel camp jo passejo.

Quin bon temps que RE fa!

SOL Vull collir floretes

per fer-ne un bon SOL ram.

SOL Cullo una floreta

que és de color RE verd

SOL i, quan jo l’enflairo,

em poso a can SOL tar.



La la la, RE la la la!

RE7 La la la, la la SOL la!

La la la, RE la la la!

RE7 La la la, SOL la la RE la! SOL



SOL Pel camp jo passejo.

Quin bon temps que RE fa!

SOL Vull collir floretes

per fer-ne un bon SOL ram.

SOL Cullo una floreta

que és de color RE taronja

SOL i, quan jo l’enflairo,

em poso a can SOL tar.



La la la, RE la la la!

RE7 La la la, la la SOL la!

La la la, RE la la la!

RE7 La la la, SOL la la RE la! SOL



SOL Pel camp jo passejo.

Quin bon temps que RE fa!

SOL Vull collir floretes

per fer-ne un bon SOL ram.

SOL Cullo una floreta

que és de color RE lila

SOL i, quan jo l’enflairo,

em poso a can SOL tar.



La la la, RE la la la!

RE7 La la la, la la SOL la!

La la la, RE la la la!

RE7 La la la, SOL la la RE la! SOL