Ja no m'enganyo convencent-me que estic DO#mbé, que no sé SIqui té dies doLAlents i jo tamMIbé. Ho sento molt pel que ja he fet i el que DO#mfaré. La meva SIguerra és amb mi maLAteix abans que amb ningú MImés.
DO#mNo vull pensar en les SImerdes que no t'he MIdit, que DO#mtot el que em callo aSIcaba cremant per LAdins.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove. I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove. I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove. I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove. I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove. I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove. I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove. I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.