MI Ja no sé a quin dia DO#m visc.

Espe SI rant que surti el LA sol, se'm fa de MI nit.

Tu sembles tan feliç que em faig DO#m petit.

Tantes SI coses que només LA sap el meu coi MI xí.



DO#m No vull pensar en les SI merdes que no et vaig MI dir,

que DO#m tot el que em callo a SI caba cremant per LA dins.



Aaa MI aah!

A LA aaa MI ah!

Aa LA aaaa MI aaa SI aaa DO#m ah!

A LA aaa MI ah!



Ja no m'enganyo convencent-me que estic DO#m bé,

que no sé SI qui té dies do LA lents i jo tam MI bé.

Ho sento molt pel que ja he fet i el que DO#m faré.

La meva SI guerra és amb mi ma LA teix abans que amb ningú MI més.



DO#m No vull pensar en les SI merdes que no t'he MI dit,

que DO#m tot el que em callo a SI caba cremant per LA dins.



A MI aaaah!

A LA aaa MI ah!

Aa LA aaaa MI aaa SI aaa DO#m ah!

A LA aaa MI ah!

A MI aaaah!

A LA aaa MI ah!

Aa LA aaaa MI aaa SI aaa DO#m ah!

A LA aaa MI ah!



I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.

I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.

I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.

I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.

I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.

I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.

I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.

I SI feel you DO#m are, I LA need your MI love.