Les merdes (Acords)

Ja no sé a quin dia visc

Acords Acords
Stay Homas
MIJa no sé a quin dia DO#mvisc.
EspeSIrant que surti el LAsol, se'm fa de MInit.
Tu sembles tan feliç que em faig DO#mpetit.
Tantes SIcoses que només LAsap el meu coiMIxí.

DO#mNo vull pensar en les SImerdes que no et vaig MIdir,
que DO#mtot el que em callo aSIcaba cremant per LAdins.

AaaMIaah!
ALAaaaMIah!
AaLAaaaaMIaaaSIaaaDO#mah!
ALAaaaMIah!

Ja no m'enganyo convencent-me que estic DO#mbé,
que no sé SIqui té dies doLAlents i jo tamMIbé.
Ho sento molt pel que ja he fet i el que DO#mfaré.
La meva SIguerra és amb mi maLAteix abans que amb ningú MImés.

DO#mNo vull pensar en les SImerdes que no t'he MIdit,
que DO#mtot el que em callo aSIcaba cremant per LAdins.

AMIaaaah!
ALAaaaMIah!
AaLAaaaaMIaaaSIaaaDO#mah!
ALAaaaMIah!
AMIaaaah!
ALAaaaMIah!
AaLAaaaaMIaaaSIaaaDO#mah!
ALAaaaMIah!

I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.
I SIfeel you DO#mare, I LAneed your MIlove.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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