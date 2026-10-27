DOTot ben senzill i ben alegre. LA7Em creureu mort. Jo no hauré REmort. SI7Faré vaMImcances! FaSI7ré vaMIm→canSOLces!
DOEl color negre, que m'estime, LA7se'n vindrà amb REmi. SI7Jo sol de MImnegre! SOL7Beveu conyac i vi i cassalla. I si m'arriba el pressuDOpost LA7i si m'arriba el pressupost, beveu bon RE→SOL7"whisky".
DORàpidament, em boteu foc. LA7Soc valenREcià! SI7Soc valenMImcià! DOI amb una capsa de cartó, LA7si no és molèstiREa per als aSI7mics, fiqueu la pols d'un serMImvidor, SOL7i el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creDOieu. LA7És per anar passant l'estona amableRE→SOL7ment.
DOI al mateix temps, aprendre, LA7viure, conèixer coses i més REcoses SI7per a la propera cançó a MImfer. DOPorteu-me a Alcoi, que és el meu LA7poble. I allà on coREmença el "Barranc del Cinc", SI7prop d'un "romer", deixeu-me MImja. SOL7Així tindré l'aroma bo. I a prop també del rieDOrol. LA7Així, a les nits, amb la quietud, vindrà la RE→múSOL7sica.
SOL7Mireu també de fomentar els berenars a la munDOtanya. LA7S'aproparan per fi a mi RE→dolces xiSOL7cones.
DOI despistant, com qui no vol, LA7alçaré els ulls i entrant pels REpeus arribaSI7ré fins al seu MImcor. DORes d'adéus ni de records. LA7Vaig de vacances! Vaig REde vaSI7canMImces! SOL7Qualsevol dia impensat, us tornaré a empreDOnyar LA7amb les darreres cançonetes, amb les darreres cançoRE→neSOL7tes.
DOPotser d'entrada us estranyeu, LA7bé pel físic o la REveu. SI7Però seré altre cop MImjo. DODoncs com el mestre Maragall, LA7també crec REjo SI7amb la resurrecMImció SI7de la MImcarn. SOL7Seré més jove i tornaré a estimar a cada insDOtant. LA7Ai! Les xiquetes! Ai! Les donetes! Ai! Quines RE→joSOL7ies!
DOI si per cas, jo no ho crec pas, LA7encara dura la vida REdura, SI7doncs altre colp de part dels MImbons, DOsegurament, com sempre pasLA7sa, els diran RESI7MIm que són dolents, que són dolents! SOL7De part dels bons fins a la mort! Però llavors, no em moriDOré. LA7Però llavors, no em moriré. Faré vaREcances. SOL7Faré vacanDOces. LA7Faré vacanREces. Faré vaDOcanSOL7ces. DO