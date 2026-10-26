Les mitgeres SOLal descobert, LAtot el que puc dir SOLd’aquest lloc. RENo hi ha res SOLque m’uneixi aquí, LAno hi tinc amigues que em facin SOLun lloc al llit. RESembla estrany SOLdesprés de LAcinc anys estudiant i SOLtreballant, REBarcelona SOLno m’ha dit res, LAme’n torno al poble on SOLhe crescut. REDintre dels trens SOLens trobem amics, LAaquesta nit sortirem SOLplegats. RECap de setmana, SOLja hem arribat! LALa nostra mama ens té preparat SOLel plat. RELa gent del poble SOLja m’ha entès i LAels de ciutat crec que SOLtambé, REben farts de cotxes SOLi tanta gent. LAAquí els tallats s’hi han de prendre SOLcorrent!
LAAllà la gent MImsurt al carrer per SOLprendre el sol, s’hi està REmolt bé... LAAvui me’n torno MIma la Bisbal. LA#7Allà, a LA7l’Empordà...
RENo hi tinc nòvia, SOLperò m’és igual! LAM’agraden molt les noies de SOLla Bisbal! RET’hi pots parar SOLi xerrar, LAels agrada que els hi diguis SOL“hola, guapa, com estàs”. RESi un dia vens, pots SOLpreguntar per mi, LAseré molt fàcil de SOLtrobar, REaquí ens coneixem SOLtots plegats, LAla droga hi corre de SOLsotamà...
LAEm relaxo fins a MImuns nivells SOLgairebé insospiLAtats... REAvui me’n torno DOa la Bisbal! LATant se’ns en fot SOLquedar bé com mal!
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REEls dimecres ja SOLn’estic fart, LAde Barcelona i els SOLbarcelonins. REA vegades m’he SOLpreguntat si hi ha LAalgú realment d’aquesta SOLciutat. REDiumenge setze SOLd’abril del dos mil, LAmitja hora per fer aquesta SOLcançó, REcorre-cuita i SOLcorrents perquè LAme’n vaig a la ciutat SOLplena de gent. RECada divendres, SOLèxode total! LACada ovella al seu SOLcorral. RETornem al poble on SOLhem nascut, LAo hi teniu una casa que us heu SOLcomprat! LAEs formen cues a MImla comarcal. SOLEls ceramistes s'estan REfent rics! LAadd4Aquest és un poble MImben avorrit, SOLperò m’agrada, a vegades pot ser LAdivertit.
REAllà la gent DOsurt al carrer per LAprendre el sol, s’hi està SOLmolt bé. REEt trobes gent DOdintre dels bars, LAla família, les SOLamistats... REAvui me’n torno DOa la Bisbal! LATant se’ns en fot SOLquedar bé com mal!