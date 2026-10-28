La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RESImFA#SOL
RecoREnec SImque penso en FA#mi més del que jo volSOLdria, però als maREtins, SImen el lloFA#guer i perquè soc SOLmés mon pare cada dia, LAsi m'he fet gran perquè bec REtant, si algunes FA#7nits només vull compaSOLnyia. LANo queda món, només aREmics, lletres d'aFA#7mor i odiar la poliSOLcia. LA
Però si les SOLmosques viuen dos LAdies, doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint! Fa temps que SOLtorno a estimar la LAvida, fa temps que REtot té FA#m/DO#més senSImtit. I si l'aMImmor em mata, que sempre em passa, i la REpor em torna al neLAguit, i si les SOLmosques viuen dos LAdies, doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!
I si la REsort ve presumida SImi se'n va FA#md'hora pel matí, SOL si no ets prou REbo pel que somiaves SImi ho has penFA#msat tota la SOLnit, hi ha LAdies que amaguen miREracles: migdies per FA#7veure'ns i amors per veSOLnir, i LAtardes, diumenges i el REBarça, vespres d'estiFA#7mar-se i després sorSOLtir, podríem sorLAtir.
Però si les SOLmosques viuen dos LAdies, doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint! Fa temps que SOLtorno a estimar la LAvida, fa temps que REtot té FA#m/DO#més senSImtit. I si l'aMImmor em mata, que sempre em passa, i la REpor em torna al neLAguit, i si les SOLmosques viuen dos LAdies, doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!
I si l'aMImmor em mata, que sempre em passa, i la REpor em torna al neLAguit, i si les SOLmosques viuen dos LAdies, doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!