Les mosques (Acords)

Reconec que penso en mi més del que jo voldria

Acords Acords
Ginestà
ginesta nomes viure
ginesta nomes viure

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE SIm FA# SOL

RecoREnec SImque penso en FA#mi més del que jo volSOLdria,
però als maREtins, SImen el lloFA#guer i perquè soc SOLmés mon pare cada dia,
LAsi m'he fet gran perquè bec REtant,
si algunes FA#7nits només vull compaSOLnyia.
LANo queda món, només aREmics,
lletres d'aFA#7mor i odiar la poliSOLcia. LA

Però si les SOLmosques viuen dos LAdies,
doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!
Fa temps que SOLtorno a estimar la LAvida,
fa temps que REtot té FA#m/DO#més senSImtit.
I si l'aMImmor em mata, que sempre em passa,
i la REpor em torna al neLAguit,
i si les SOLmosques viuen dos LAdies,
doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!

I si la REsort ve presumida SImi se'n va FA#md'hora pel matí, SOL
si no ets prou REbo pel que somiaves SImi ho has penFA#msat tota la SOLnit,
hi ha LAdies que amaguen miREracles:
migdies per FA#7veure'ns i amors per veSOLnir,
i LAtardes, diumenges i el REBarça,
vespres d'estiFA#7mar-se i després sorSOLtir, podríem sorLAtir.

Però si les SOLmosques viuen dos LAdies,
doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!
Fa temps que SOLtorno a estimar la LAvida,
fa temps que REtot té FA#m/DO#més senSImtit.
I si l'aMImmor em mata, que sempre em passa,
i la REpor em torna al neLAguit,
i si les SOLmosques viuen dos LAdies,
doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!

I si l'aMImmor em mata, que sempre em passa,
i la REpor em torna al neLAguit,
i si les SOLmosques viuen dos LAdies,
doncs quina REsort que esFA#m/DO#tem teSImnint!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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