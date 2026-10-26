DO SOL SIm RE
SOLTot és REllest perquè DOhi hagi SOLsort,
avui MImtoca l'esDOtrena d'un REnou tenor.
Dones SOLamb abrics de REpell fan cua
DOper a l'actuaSOLció,
i els urREbaDOnos ho vigilen SOLtot.
Símbol d'eRElegància i DOd'educaciSOLó,
el LiMImceu no s'alteDOra per cap REqüestió.
Han SOLpassat REja molts anys
DOi molts més que pasSOLsaran
i les REbombes no el DOvan canviSOLar.
I és DOque veuràs el cel
amb els SOLteus ulls tancats
quan SImWagner comenci a soREnar.
Pots sacseSOLjar les REjoies o DOpots aplauSOLdir,
tot deMImpèn de la DOpasta que REtu pots tenir.
Aquí SOLtrobaràs duREquesses, reis i DOreines,
els seus SOLfills i la REclaDOca al galliSOLner.
Però és DOque un altre món arriba
quan aSOLcaba la funció:
el SImmón de qui no té tanta REsort.
Perquè hi MImha un caDOmell
amb un REyonki al cosSOLtat,
digue'm MImquè és el que jo et DOdec
i REtreu-me el mal de SOLcap,
que MImt'ho pagaDOré
de seREgur demà pasSOLsat.
DO SOL SIm RE
I així SOLMozart, REVerdi i la DOButSOLterfly
són veMImïns de traDOvestis, RExulos i marrons.
Potser és SOLcert que el 'bell REcant'
agerDOmana totSOLhom,
però no ho crec REpas, en DOaquest SOLmón.
I una DOputa a la cara
tira els SOLtejos a un noi,
SImper un bon polvo, tres REmil.
No poDOdria violar-te
i les SOLpeles han volat,
fes-t'ho amb SImmi pel morro i ja veuREràs!
Perquè MImsoc caDOpaç
de REfer-te voSOLlar.
Vine amb MImmi i t'adonaDOràs
que REjo et faré obliSOLdar
somnis MImde fa uns DOanys
que REja no es compliSOLran.
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