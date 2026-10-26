Les nits del Liceu (Acords)

Tot és llest perquè hi hagi sort

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto qui ets tu
lax n busto qui ets tu
DO SOL SIm RE

SOLTot és REllest perquè DOhi hagi SOLsort,
avui MImtoca l'esDOtrena d'un REnou tenor.
Dones SOLamb abrics de REpell fan cua
DOper a l'actuaSOLció,
i els urREbaDOnos ho vigilen SOLtot.

Símbol d'eRElegància i DOd'educaciSOLó,
el LiMImceu no s'alteDOra per cap REqüestió.
Han SOLpassat REja molts anys
DOi molts més que pasSOLsaran
i les REbombes no el DOvan canviSOLar.

I és DOque veuràs el cel
amb els SOLteus ulls tancats
quan SImWagner comenci a soREnar.

Pots sacseSOLjar les REjoies o DOpots aplauSOLdir,
tot deMImpèn de la DOpasta que REtu pots tenir.
Aquí SOLtrobaràs duREquesses, reis i DOreines,
els seus SOLfills i la REclaDOca al galliSOLner.

Però és DOque un altre món arriba
quan aSOLcaba la funció:
el SImmón de qui no té tanta REsort.

Perquè hi MImha un caDOmell
amb un REyonki al cosSOLtat,
digue'm MImquè és el que jo et DOdec
i REtreu-me el mal de SOLcap,
que MImt'ho pagaDO
de seREgur demà pasSOLsat.

DO SOL SIm RE

I així SOLMozart, REVerdi i la DOButSOLterfly
són veMImïns de traDOvestis, RExulos i marrons.
Potser és SOLcert que el 'bell REcant'
agerDOmana totSOLhom,
però no ho crec REpas, en DOaquest SOLmón.

I una DOputa a la cara
tira els SOLtejos a un noi,
SImper un bon polvo, tres REmil.

No poDOdria violar-te
i les SOLpeles han volat,
fes-t'ho amb SImmi pel morro i ja veuREràs!

Perquè MImsoc caDOpaç
de REfer-te voSOLlar.
Vine amb MImmi i t'adonaDOràs
que REjo et faré obliSOLdar
somnis MImde fa uns DOanys
que REja no es compliSOLran.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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