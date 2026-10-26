RE#mJa fa temps, no oblidat, RE#mquan les ombres van marxar i DO#l'animal de dins sortia a juRE#mgar. RE#mI cara a cara amb la por, RE#mvam aprendre la lliçó, i amb DO#llàgrimes guardem ara els reRE#mcords.
Un dia el meu SIpare em va dir: "La FA#joventut se'n va" i aDO#gafant-me fort va contiRE#mnuar: Tindràs un SIcor bategant seFA#gons el que has viscut. Quan DO#tinguis problemes, jo hi seré.
I un dia SIdeixaràs enrere el FA#món. Viu una DO#vida que reRE#mcordis. I m'ho expliSIcaves quan sols era un inFA#fant. "Aquestes DO#nits no moRE#mren mai". Les nits no SImoren mai… Hey! FA#Hey!
SIFA#DO#RE#m x4
UoooSIohh! UoooFA#oh!
RE#mQuan sentis la tempesta a prop, RE#mencén el llum i fes-te el fort, i amb DO#les estrelles escriu el teu RE#mnom. RE#mVas dir-me: pots anar molt més enllà, RE#mpots creuar terres i mars, jo et DO#guiaré i sempre et podré aRE#mjudar.
Un dia el meu SIpare em va dir: "La FA#joventut se'n va" i aDO#gafant-me fort va contiRE#mnuar: Tindràs un SIcor bategant seFA#gons el que has viscut. Quan DO#tinguis problemes, jo hi seré.
I un dia SIdeixaràs enrere el FA#món. Viu una DO#vida que reRE#mcordis. I m'ho expliSIcaves quan sols era un inFA#fant. "Aquestes DO#nits no moRE#mren mai". Les nits no SImoren mai… Hey! FA#Hey!
SIFA#DO#RE#m x4
UoooSIohh! UoooFA#oh! Les nits DO#no moRE#mren mai.