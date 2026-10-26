Les nits no moren mai (Acords)

Ja fa temps, no oblidat

Acords Acords
Doctor Prats
RE#mJa fa temps, no oblidat,
RE#mquan les ombres van marxar
i DO#l'animal de dins sortia a juRE#mgar.
RE#mI cara a cara amb la por,
RE#mvam aprendre la lliçó,
i amb DO#llàgrimes guardem ara els reRE#mcords.

Un dia el meu SIpare em va dir:
"La FA#joventut se'n va"
i aDO#gafant-me fort va contiRE#mnuar:
Tindràs un SIcor bategant
seFA#gons el que has viscut.
Quan DO#tinguis problemes, jo hi seré.

I un dia SIdeixaràs enrere el FA#món.
Viu una DO#vida que reRE#mcordis.
I m'ho expliSIcaves quan sols era un inFA#fant.
"Aquestes DO#nits no moRE#mren mai".
Les nits no SImoren mai… Hey! FA#Hey!

SI FA# DO# RE#m x4

UoooSIohh! UoooFA#oh!

RE#mQuan sentis la tempesta a prop,
RE#mencén el llum i fes-te el fort,
i amb DO#les estrelles escriu el teu RE#mnom.
RE#mVas dir-me: pots anar molt més enllà,
RE#mpots creuar terres i mars,
jo et DO#guiaré i sempre et podré aRE#mjudar.

Un dia el meu SIpare em va dir:
"La FA#joventut se'n va"
i aDO#gafant-me fort va contiRE#mnuar:
Tindràs un SIcor bategant
seFA#gons el que has viscut.
Quan DO#tinguis problemes, jo hi seré.

I un dia SIdeixaràs enrere el FA#món.
Viu una DO#vida que reRE#mcordis.
I m'ho expliSIcaves quan sols era un inFA#fant.
"Aquestes DO#nits no moRE#mren mai".
Les nits no SImoren mai… Hey! FA#Hey!

SI FA# DO# RE#m x4

UoooSIohh! UoooFA#oh!
Les nits DO#no moRE#mren mai.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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