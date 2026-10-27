Les set i quart (Acords)

Les set i quart i m'he adormit al. plat

Acords Acords
Blaumut

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭m LA♭ SOL♭ RE♭
SI♭m LA♭ SOL♭ RE♭

Les SI♭mset i quart i m'he adorLA♭mit al plat.
SOL♭Volen cafeteres i RE♭trossets de pa.
SI♭mLa teva estrella, el meu cirLA♭cuit urbà.
SOL♭Corre, corre, que no queda RE♭temps per mai.

SI♭mAnticiclons en totes LA♭direccions
SOL♭sense canvis a la vista RE♭ni estacions.
SI♭mSoc un calaix massa farLA♭cit de trons.
SOL♭Un telescopi busca SI♭ml'horitzó i SOL♭no hi LA♭és, que SI♭mno hi és.

SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira.
FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.
SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira.
FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.

LA♭ SOL♭ RE♭
SI♭m LA♭ SOL♭ RE♭

SI♭mLa flor d'espines més boLA♭nica que he trobat
SOL♭té catorze pàgines i RE♭totes són en blanc.
SI♭mSento forquilles que fan LA♭truites per sopar,
SOL♭una cerveseta, vespres RE♭amb olor de mar.
SI♭m→LA♭→SOL♭→RE♭Fa olor de mar.

SI♭m LA♭ SOL♭ SI♭m
SOL♭ LA♭ SI♭m

SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira.
FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.
SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira.
FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.

MI♭La benzina, sobre SI♭l'astre blau,
LA♭cau del cel, DOmcau del cel.
MI♭Un radar camina SI♭sobre el mar.
LA♭No hi ha vent, DOmno hi ha vent.
MI♭Tres mil punts i SI♭núvols de cartró.
LA♭Soc del temps, DOmsoc del temps.

SOL♭ RE♭ FAm SI♭m

SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira.
FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.

SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira.

SOL♭Les antenes a les mans rastregen tot l'oRE♭xigen, no hi ha oxigen.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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