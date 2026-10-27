La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭mLA♭SOL♭RE♭ SI♭mLA♭SOL♭RE♭
Les SI♭mset i quart i m'he adorLA♭mit al plat. SOL♭Volen cafeteres i RE♭trossets de pa. SI♭mLa teva estrella, el meu cirLA♭cuit urbà. SOL♭Corre, corre, que no queda RE♭temps per mai.
SI♭mAnticiclons en totes LA♭direccions SOL♭sense canvis a la vista RE♭ni estacions. SI♭mSoc un calaix massa farLA♭cit de trons. SOL♭Un telescopi busca SI♭ml'horitzó i SOL♭no hi LA♭és, que SI♭mno hi és.
SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira. FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen. SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira. FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.
LA♭SOL♭RE♭ SI♭mLA♭SOL♭RE♭
SI♭mLa flor d'espines més boLA♭nica que he trobat SOL♭té catorze pàgines i RE♭totes són en blanc. SI♭mSento forquilles que fan LA♭truites per sopar, SOL♭una cerveseta, vespres RE♭amb olor de mar. SI♭m→LA♭→SOL♭→RE♭Fa olor de mar.
SI♭mLA♭SOL♭SI♭m SOL♭LA♭SI♭m
SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira. FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen. SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira. FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.
MI♭La benzina, sobre SI♭l'astre blau, LA♭cau del cel, DOmcau del cel. MI♭Un radar camina SI♭sobre el mar. LA♭No hi ha vent, DOmno hi ha vent. MI♭Tres mil punts i SI♭núvols de cartró. LA♭Soc del temps, DOmsoc del temps.
SOL♭RE♭FAmSI♭m
SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira. FAmLes antenes a les mans rastregen SI♭mtot l'oxigen, no hi ha oxigen.
SOL♭Astres, pedres i coralls i un arbre passatRE♭ger s'ho mira, com s'ho mira.
SOL♭Les antenes a les mans rastregen tot l'oRE♭xigen, no hi ha oxigen.