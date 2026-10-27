Les valls del foc (Acords)

La foguera crema, la guspira salta

Acords Acords
Pol Cruells
pol cruells astronauta de terrat
pol cruells astronauta de terrat
La foSOLguera crema, la gusLApira salta,
SOLfalles ancesLAtrals.

El solsRE6tici ens du la crida, tot és DOmaj7vell i tot és nou.
Quan vinFAmaj7gueu ja ho entendreu: una SOLflama és el que ens mou.
Fusta aRE6vall per la muntanya, torxa DOmaj7encesa dins la nit.
Quan vinFAmaj7gueu ja ho entendreu: sents el LAfoc a dins del pit.

Els teuRElats de pisLAsarREra, a les SOLnits,
els contes dels paLAdrins,
de la SOLvall més fosca fins al LAcoll més ample,
SOLsempre els porto a LAdins.

El solsRE6tici ens du la crida, tot és DOmaj7vell i tot és nou.
Quan vinFAmaj7gueu ja ho entendreu: una SOLflama és el que ens mou.
Fusta aRE6vall per la muntanya, torxa DOmaj7encesa dins la nit.
Quan vinFAmaj7gueu ja ho entendreu: sents el LAfoc a dins del pit.

Ni els esREtels ni les LAbruiRExes,
la venSOLtada escriu els meus caLAmins.
Tinc la SOLpell cremada, la sang LAesbravada,
SOLsoc de terra enLAdins.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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