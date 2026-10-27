La fo
SOLguera crema, la gus LApira salta, SOLfalles ances LAtrals.
El sols
RE6tici ens du la crida, tot és DOmaj7vell i tot és nou.
Quan vin
FAmaj7gueu ja ho entendreu: una SOLflama és el que ens mou.
Fusta a
RE6vall per la muntanya, torxa DOmaj7encesa dins la nit.
Quan vin
FAmaj7gueu ja ho entendreu: sents el LAfoc a dins del pit.
Els teu
RElats de pis LAsar REra, a les SOLnits,
els contes dels pa
LAdrins,
de la
SOLvall més fosca fins al LAcoll més ample, SOLsempre els porto a LAdins.
El sols
RE6tici ens du la crida, tot és DOmaj7vell i tot és nou.
Quan vin
FAmaj7gueu ja ho entendreu: una SOLflama és el que ens mou.
Fusta a
RE6vall per la muntanya, torxa DOmaj7encesa dins la nit.
Quan vin
FAmaj7gueu ja ho entendreu: sents el LAfoc a dins del pit.
Ni els es
REtels ni les LAbrui RExes,
la ven
SOLtada escriu els meus ca LAmins.
Tinc la
SOLpell cremada, la sang LAesbravada, SOLsoc de terra en LAdins.
El sols
Quan vin
Fusta a
Quan vin
Els teu
els contes dels pa
de la
El sols
Quan vin
Fusta a
Quan vin
Ni els es
la ven
Tinc la