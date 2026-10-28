Les vistes més tristes (Acords)

Veig a la distància imatges

Acords Acords
Red Pèrill
red perill les vistes mes tristes
red perill les vistes mes tristes
FAmVeig a la distància imatges
MI♭de la meva infància i em dic
DOm7que ja queda poc perquè no quedi res
LA♭del que jo he resseguit.

FAmCanto sobre coses que no hi són
MI♭i potser hi han sigut mai.
DOm7Veig borroses línies discontínues
LA♭quan vull viatjar a l'espai.

FAmVull que no s'acabi mai la màgia,
MI♭vull que sempre caigui en gràcia,
DOm7vull sentir-me sempre lliure
LA♭i no tornar a tenir les vistes més tristes
FAm7del MI♭balcó.

DOm7 LA♭
FAmEt veig en la distància
MI♭i em sento més petit que mai.
DOm7No m'atreveixo a deixar la ironia
LA♭perquè em salva de caure al buit.

FAmI no vull sentir que no vull sentir
MI♭que no vull viure més.
DOm7Em tremolen les cames i els peus
LA♭perquè aguanto massa pes.

FAm7I vull que no s'acabi mai la màgia,
MI♭vull que sempre caigui en gràcia,
DOm7però sentir-me sempre lliure
LA♭7per no tornar a tenir les vistes més tristes
MI♭del balcó.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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