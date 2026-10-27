DOLes xiquetes de hui en dia SOL7volem més un gat que un nòvio, SOL7tu em vas dient: la xicona, DOquan jo t'anomene: el rotllo. DOQuan jo t'anomene: el rotllo, SOL7i em dedique per la nit SOL7a pintar pels murs del poble DOmi coño te folla a ti.
DOEm vols, em vols, dius que em vols SOL7i que vols que em case amb tu, SOL7i jo somric i conteste: DONingú pertany a ningú.
DOLes xiquetes de hui en dia SOL7no li fem cas ni a ma mare. SOL7Quan ens diuen: torna prompte, DOmos quedem tancant la rave. DOMos quedem tancant la rave, SOL7podeu ahorrar-vos les copes. SOL7Les fadrines de vint anys DOhui volem dormir a soles.
DOEm vols, em vols, dius que em vols SOL7i que vols que em case amb tu, SOL7i jo somric i conteste: DONingú pertany a ningú.
DOAixina canten la jota SOL7les filles, mares i iaies SOL7que van ensenyant les dents DOa un món que intenta domar-les.
DOEres perdigot, eres perdigot SOL7que piques i voles. SOL7Eres més bonico, eres més bonico DOque totes les coses. DOEres perdigot, eres perdigot SOL7que voles i piques. SOL7No eres tan bonico, no eres tan bonico. DOT'hem calat les xiques!