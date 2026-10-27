Les xiquetes de hui en dia (Acords)

Les xiquetes de hui en dia

Acords Acords
Els Jóvens
els jovens els jovens
els jovens els jovens
DO SOL SOL7 DO

DOLes xiquetes de hui en dia
SOL7volem més un gat que un nòvio,
SOL7tu em vas dient: la xicona,
DOquan jo t'anomene: el rotllo.
DOQuan jo t'anomene: el rotllo,
SOL7i em dedique per la nit
SOL7a pintar pels murs del poble
DOmi coño te folla a ti.

DOEm vols, em vols, dius que em vols
SOL7i que vols que em case amb tu,
SOL7i jo somric i conteste:
DONingú pertany a ningú.

DOLes xiquetes de hui en dia
SOL7no li fem cas ni a ma mare.
SOL7Quan ens diuen: torna prompte,
DOmos quedem tancant la rave.
DOMos quedem tancant la rave,
SOL7podeu ahorrar-vos les copes.
SOL7Les fadrines de vint anys
DOhui volem dormir a soles.

DOEm vols, em vols, dius que em vols
SOL7i que vols que em case amb tu,
SOL7i jo somric i conteste:
DONingú pertany a ningú.

DOAixina canten la jota
SOL7les filles, mares i iaies
SOL7que van ensenyant les dents
DOa un món que intenta domar-les.

DOEres perdigot, eres perdigot
SOL7que piques i voles.
SOL7Eres més bonico, eres més bonico
DOque totes les coses.
DOEres perdigot, eres perdigot
SOL7que voles i piques.
SOL7No eres tan bonico, no eres tan bonico.
DOT'hem calat les xiques!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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