DO SOL SOL7 DO



DO Les xiquetes de hui en dia

SOL7 volem més un gat que un nòvio,

SOL7 tu em vas dient: la xicona,

DO quan jo t'anomene: el rotllo.

DO Quan jo t'anomene: el rotllo,

SOL7 i em dedique per la nit

SOL7 a pintar pels murs del poble

DO mi coño te folla a ti.



DO Em vols, em vols, dius que em vols

SOL7 i que vols que em case amb tu,

SOL7 i jo somric i conteste:

DO Ningú pertany a ningú.



DO Les xiquetes de hui en dia

SOL7 no li fem cas ni a ma mare.

SOL7 Quan ens diuen: torna prompte,

DO mos quedem tancant la rave.

DO Mos quedem tancant la rave,

SOL7 podeu ahorrar-vos les copes.

SOL7 Les fadrines de vint anys

DO hui volem dormir a soles.



DO Em vols, em vols, dius que em vols

SOL7 i que vols que em case amb tu,

SOL7 i jo somric i conteste:

DO Ningú pertany a ningú.



DO Aixina canten la jota

SOL7 les filles, mares i iaies

SOL7 que van ensenyant les dents

DO a un món que intenta domar-les.



DO Eres perdigot, eres perdigot

SOL7 que piques i voles.

SOL7 Eres més bonico, eres més bonico

DO que totes les coses.

DO Eres perdigot, eres perdigot

SOL7 que voles i piques.

SOL7 No eres tan bonico, no eres tan bonico.

DO T'hem calat les xiques!