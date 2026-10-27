MIm SOL RE DO SIm

MIm SOL RE DO SIm



MIm Sole SOL dat RE que m'en DO voltes, flo SIm tant.



MIm Una SOL quei RE xa en la nit deus DO sentir.



SOL Com estrella en si LA7 lenci vetllant.



MIm Més que mai ara el RE cel és distant.



SIm Però un cor LAm tan a prop, MIm tan a prop!



MIm SOL RE DO SIm

MIm SOL RE DO SIm



MIm No SOL fugir RE del meu DO cor, no fu SIm gir.



MIm Cap SOL enfo RE ra en la nit va gi DO rant!



SOL Potser el d'ella LA7 també canta així.



MIm I té el meu tan a prop, RE tan SIm a LAm prop!



MIm SOL RE DO SIm

MIm SOL RE DO SIm



SOL SIm



MIm SOL RE DO SIm

MIm SOL RE DO SIm



SOL SIm MI LA MI