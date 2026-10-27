MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm
MImSoleSOLdat REque m'enDOvoltes, floSImtant.
MImUna SOLqueiRExa en la nit deus DOsentir.
SOLCom estrella en siLA7lenci vetllant.
MImMés que mai ara el REcel és distant.
SImPerò un cor LAmtan a prop, MImtan a prop!
MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm
MImNo SOLfugir REdel meu DOcor, no fuSImgir.
MImCap SOLenfoREra en la nit va giDOrant!
SOLPotser el d'ella LA7també canta així.
MImI té el meu tan a prop, REtan SIma LAmprop!
MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm
SOL SIm
MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm
SOL SIm MI LA MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.