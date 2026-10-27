Liebeslied (Acords)

MIm-] ] MIm-] X -] MIm

Acords Acords
Toti Soler
toti soler petita festa
toti soler petita festa
MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm

MImSoleSOLdat REque m'enDOvoltes, floSImtant.

MImUna SOLqueiRExa en la nit deus DOsentir.

SOLCom estrella en siLA7lenci vetllant.

MImMés que mai ara el REcel és distant.

SImPerò un cor LAmtan a prop, MImtan a prop!

MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm

MImNo SOLfugir REdel meu DOcor, no fuSImgir.

MImCap SOLenfoREra en la nit va giDOrant!

SOLPotser el d'ella LA7també canta així.

MImI té el meu tan a prop, REtan SIma LAmprop!

MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm

SOL SIm

MIm SOL RE DO SIm
MIm SOL RE DO SIm

SOL SIm MI LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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