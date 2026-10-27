La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭No et donaran cap MI♭trofeu MI FA
perquè hagis aguantat MI♭tant de SI♭temps
sense ajuda de MI♭ningú MI FA
amb tot aquest patiMI♭ment que SI♭sents.
I és que quan un s’encalla MI♭dins el fang,
FAl’espiral l’empassa, MI♭és norSI♭mal.
I si des de fora pot MI♭ser ajudat,
FAquin problema SI♭hi ha?
Fora totes aquesMI♭tes pors. MI FA
Fora tots aquests MI♭compleSI♭xes.
Ja n’hi ha prou de ser orMI♭gullós. MI FA
Comencem a obrir MI♭finesSI♭tres.
Total, la vida són un diMI♭a o dos
FAi no val la pena viuMI♭re’ls al SI♭pou.
Deixa les vergonyes MI♭a un costat
FAi deixa’t SI♭portar.
Life vest under your MI♭seat MI FA
i brindem per tot el que MI♭hem floSI♭rit.
Life vest under your MI♭seat. MI FA
Saps que em tens MI♭aSI♭quí.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.