Life vest under your seat (Acords)

No et donaran cap trofeu

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve life vest under your seat
pau vallve life vest under your seat

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭No et donaran cap MI♭trofeu MI FA
perquè hagis aguantat MI♭tant de SI♭temps
sense ajuda de MI♭ningú MI FA
amb tot aquest patiMI♭ment que SI♭sents.

I és que quan un s’encalla MI♭dins el fang,
FAl’espiral l’empassa, MI♭és norSI♭mal.
I si des de fora pot MI♭ser ajudat,
FAquin problema SI♭hi ha?

Fora totes aquesMI♭tes pors. MI FA
Fora tots aquests MI♭compleSI♭xes.
Ja n’hi ha prou de ser orMI♭gullós. MI FA
Comencem a obrir MI♭finesSI♭tres.

Total, la vida són un diMI♭a o dos
FAi no val la pena viuMI♭re’ls al SI♭pou.
Deixa les vergonyes MI♭a un costat
FAi deixa’t SI♭portar.

Life vest under your MI♭seat MI FA
i brindem per tot el que MI♭hem floSI♭rit.
Life vest under your MI♭seat. MI FA
Saps que em tens MI♭aSI♭quí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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