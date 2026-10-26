Lila (Acords)

Porta pintats els cabells i uns pantalons vermells

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s lila
whiskyn s lila
LA→ SIm RE→ MI

Porta pintats els caLA→bells i SImuns pantalons verRE→mells, MI
sempre amb les mans LA→carSImregades d'aRE→nells. MI
Duu el dibuix d'un esLA→tel SImtatuat a la RE→pell. MI

Té clar què LA→vol SImi què RE→sent, MI
sempre notant LA→el reSImbuig de la RE→gent. MI
Busca el que LA→no SImes pot fer RE→vell MI
ni comprar-LA→se SImamb diRE→ners. MI

LA→Viu MI→RE→tan MIintensaLA→MIment...
RE→Si MIconvé, es va aLA→tuMIrant,
disfrutant cada insSIm→REtant.
No té por de res. MI

LA→ MI RE→ MI

LA→MICreu RE→noMImés el que LA→MIveu.
RE→El MIque pensa ha de LA→MIdir,
defensant-ho a moSIm→rir, RE
no té massa aMImics...
LA→MIEl RE→temps MIl'ha fet aiLA→MIxí.

LA→LiMIla, REtot el que duus MIdintre.
LA→LiMIla, REtota tu ets MIvida.
LA→LiMIla, SImfràgil com MIel viREdre. MI

LA→Somia SImsota els esRE→tels, MI
LA→de dia es SImguia pels seus sentiRE→ments. MI
LA→Tot de records difeSImrents porta ple el seu farRE→cell. MI

LA→VolMI→RE→no MIaturar el seu LA→MIvol,
RE→aMInar contracorLA→MIrent,
viure sempre el moSIm→REment,
córrer més que el MIvent...
LA→SemMI→RE→pre MIha estat difeLA→MIrent.

LA→LiMIla, REtot el que duus MIdintre.
LA→LiMIla, REtota tu ets MIvida.
LA→LiMIla, SImfràgil com MIel viREdre. MIEl temps no et canvia.
LA→LiMIla, REtot el que duus MIdintre.
LA→LiMIla, REtota tu ets MIvida.
LA→LiMIla, SImfràgil com MIel viREdre. MI

LA→ MI RE→ MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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