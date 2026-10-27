SI FA# MI SI MI SI FA# FA→ FA#
SI FA# MI SI SOL#7 DO#m FA#
SILiliana, les teves mans
SIensenyen les teves veritats.
SIDes de l'ull fins al clotet,
SIcom dos vèrtexs i un segment,
SIet dibuixes el serrell.
SILiliana, les teves mans.
SILiliana, el cabell trenat
SIllueix, com sempre, ben cuidat.
SII te'l reculls cap a un costat
SIi et quedes quieta i expectant
SIuna classe magistral
SIque no podré donar-te mai.
SILiliana, renec dels sants,
SIde bisbes i beats.
SIDel teu melic al teu camal
SIs'hi fa un abisme tan real
SIque per ordir-hi és massa aviat
SIi per sortir-ne és massa tard.
FA# MI SI MI SI FA# FA→ FA#
SI FA# MI SI SOL#7 DO#m FA#
Et veig i et SOL#mtinc tan a l'aFA#bast
que del SOL#mcostum en fem deFA#sig.
I et tinc a SOL#mprop i tu em somFA#rius
i FA→jo em conFA#fonc i tu m'ho dius.
I sento el MI→teu aFA#→lè d'un SIpare,
el teu esMI→tímul FA#→dolç i aSImable.
Però de la iSOL#mmatge idolaFA#trada
d'aquesta MItarda que ens teSInim,
el temps reSOL#mposa implaFA#cable
el que és senMItència del desSItí.
I jo et diMI→ré: FA#→"molt bona SInit".
Diré: "aquest MI→món s'esFA#→tà enfosSIquint".
Diré que el MI→món ja FA#→s'ha enfosSIquit.
FA# MI SI MI SI FA# FA→ FA#
SI FA# MI SI SOL#7 DO#m FA#
I tens molt SOL#mtemps per desperFA#tar
i aquests camps SOL#merms seran llauFA#rats.
I en un seSOL#mgon ho veuràs FA#clar
i a FA→cada FA#pas seràs capaç
de fer que el MI→camp siFA#→gui semSIbrat.
Llavors el MI→temps s'esFA#→gotaSIrà.
Però tens la SOL#mvida per daFA#vant
i en un seMIgon t'abocaSIrà
a un deSOL#msig descontroFA#lat.
Faràs banMIdera del pasSIsat.
Tindràs reMI→cords molt FA#→ben guarSIdats
i, avui, MI→"bona FA#→nit" diSIràs.
El món aMI→vui s'està FA#→apaSIgant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.