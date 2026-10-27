SOL#mCorríem a la vora d'aFA#quell riu, deixàrem les petjades marMIcant el fang.
FA#Miràrem al davant amb el gest que diu: FA#tornes a estar viu. FA#Sabíem que el moment era nostre, FA#el disfrutàrem com si fos un regal FA#i les xarxes quedaren orfes del moment més especial.
SOL#FA#mMIFA#
FA#Hem deixat que guanyaren la guerra FA#mentre féiem de les closques collars FA#per celebrar la seua justa victòria; FA#ens tornen a governar. FA#Quan el cinisme inunda les frases, FA#quan la incertesa ocupa tot l'espai, FA# crida més fort, crida més fort, FA#que no ens escoltarà ningú.
SOL#FA#mMIFA#
FA# Crida més fort, crida més fort. FA#Les hores miren tristament el rellotge FA#i jo mire el teu vestit. FA# Crida més fort, crida més fort.
SOL#m Recordaré el teu aFA#roma per semMIpre, serà l'olor de la victòria i a FA#més de la insistència dels teus llavis verMImells. Farem dels SIversos SOL#mun vaixell FA# per transportar totes les nostres miMIsèries i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà, MI i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI
SOL#FA#mMIFA#
El progrés alimenta l'absènciMIa: viure molt i veure't FA#poc, la premissa de perdre l'essènciMIa i una SIlluna en SOL#mcada port. FA# Tots dos, tots dos MIsom persones amb dret a decidir, a camiFA#nar sols, que tu camines MIsol i a mi SIm'acompaSOL#mnya l'aire. FA#
SOL#m Recordaré el teu aFA#roma per semMIpre, serà l'olor de la victòria i a FA#més de la insistència dels teus llavis verMImells. Farem dels SIversos SOL#mun vaixell FA# per transportar totes les nostres miMIsèries i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà, MI i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI
SOL#mMIFA#m→SOL#m x2
SOL#m Recordaré el teu aFA#roma per semMIpre, serà l'olor de la victòria i a FA#més de la insistència dels teus llavis verMImells. Farem dels SIversos SOL#mun vaixell FA# per transportar totes les nostres miMIsèries i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà, MI i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI I enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI