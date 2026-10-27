Líquid (Acords)

Corríem a la vora d'aquell riu

Acords Acords
Smoking Souls
SOL#m FA# MI FA#

SOL#mCorríem a la vora d'aFA#quell riu,
deixàrem les petjades marMIcant el fang.

FA#Miràrem al davant amb el gest que diu:
FA#tornes a estar viu.
FA#Sabíem que el moment era nostre,
FA#el disfrutàrem com si fos un regal
FA#i les xarxes quedaren orfes del moment més especial.

SOL# FA#m MI FA#

FA#Hem deixat que guanyaren la guerra
FA#mentre féiem de les closques collars
FA#per celebrar la seua justa victòria;
FA#ens tornen a governar.
FA#Quan el cinisme inunda les frases,
FA#quan la incertesa ocupa tot l'espai,
FA# crida més fort, crida més fort,
FA#que no ens escoltarà ningú.

SOL# FA#m MI FA#

FA# Crida més fort, crida més fort.
FA#Les hores miren tristament el rellotge
FA#i jo mire el teu vestit.
FA# Crida més fort, crida més fort.

SOL#m
Recordaré el teu aFA#roma per semMIpre,
serà l'olor de la victòria i a FA#més
de la insistència dels teus llavis verMImells.
Farem dels SIversos SOL#mun vaixell FA#
per transportar totes les nostres miMIsèries
i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà, MI
i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI

SOL# FA#m MI FA#

El progrés alimenta l'absènciMIa:
viure molt i veure't FA#poc,
la premissa de perdre l'essènciMIa
i una SIlluna en SOL#mcada port. FA#
Tots dos, tots dos MIsom
persones amb dret a decidir, a camiFA#nar
sols, que tu camines MIsol
i a mi SIm'acompaSOL#mnya l'aire. FA#

SOL#m
Recordaré el teu aFA#roma per semMIpre,
serà l'olor de la victòria i a FA#més
de la insistència dels teus llavis verMImells.
Farem dels SIversos SOL#mun vaixell FA#
per transportar totes les nostres miMIsèries
i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà, MI
i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI

SOL#m MI FA#m→ SOL#m x2

SOL#m
Recordaré el teu aFA#roma per semMIpre,
serà l'olor de la victòria i a FA#més
de la insistència dels teus llavis verMImells.
Farem dels SIversos SOL#mun vaixell FA#
per transportar totes les nostres miMIsèries
i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà, MI
i enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI
I enfonSIsar-lo a DO#ml'oceà. MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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