Lladres (Acords)

Lladres que entreu per Almansa

Acords Acords
Al Tall
al tall quan el mal ve d almansa
al tall quan el mal ve d almansa
DOLladres que entreu per AlmanFAsa,
SOLno sou lladres de saDOqueig,
FAque ens poseu la cova en caMIsa
FAi des d'ella goverMIneu.

DOGoverneu de lladrociFAni
SOLi rapinyeu goverDOnant;
FAsou fartons de vida llarMIga
FAque mai voleu acaMIbar.
LAmEl nostre plat cada dia
DOens el torneu a llevar;
SOLl'aparteu amb elegància
FAcom si no tinguérem MIfam.

LAmI amb rabosera elegància
DOens heu forçat a oblidar
SOLque si sentim buit el ventre
FAés per manca de menMIjar.

DONo s'ensenya en les escoFAles
SOLcom va esclafar un paDOís,
FAperquè d'aquella sembraMIda
FAcontinuen collint MIfruits.

DOHi ha un licor en la resiFAna
SOLdels antics oliveDOrals
FAque fa tendra la memòMIria
FAi aclareix la veriMItat.

DOLladres que entreu per AlmanFAsa,
SOLno sou lladres de saDOqueig,
FAque ens poseu la cova en caMIsa
FAi des d'ella goverMIneu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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