DOLladres que entreu per AlmanFAsa, SOLno sou lladres de saDOqueig, FAque ens poseu la cova en caMIsa FAi des d'ella goverMIneu.
DOGoverneu de lladrociFAni SOLi rapinyeu goverDOnant; FAsou fartons de vida llarMIga FAque mai voleu acaMIbar. LAmEl nostre plat cada dia DOens el torneu a llevar; SOLl'aparteu amb elegància FAcom si no tinguérem MIfam.
LAmI amb rabosera elegància DOens heu forçat a oblidar SOLque si sentim buit el ventre FAés per manca de menMIjar.
DONo s'ensenya en les escoFAles SOLcom va esclafar un paDOís, FAperquè d'aquella sembraMIda FAcontinuen collint MIfruits.
DOHi ha un licor en la resiFAna SOLdels antics oliveDOrals FAque fa tendra la memòMIria FAi aclareix la veriMItat.
DOLladres que entreu per AlmanFAsa, SOLno sou lladres de saDOqueig, FAque ens poseu la cova en caMIsa FAi des d'ella goverMIneu.