SI♭maj7Llamps i trons al FAmaj7teu costat,
SI♭maj7un incendi setmanal, FAmaj7
SI♭maj7correcuita en tot moFAmaj7ment,
LAm7no sé si serà suficient.
SI♭maj7I un gegant molt eleFAmaj7gant
SI♭maj7em revisa de dalt a FAmaj7baix.
SI♭maj7Tant de bo em digués FAmaj7David
LAm7per no acabar fugint.
SOLm7És que tard o d’hora LAm7
REm7tot anirà sumant. SI♭maj7 LAm7
SOLm7No surt a DOcompte jugar LAm7amb el pasREm7sat;
SOLm7jo prefereiDOxo posar-me LAm7a imaginar, REm7
LAm7encara LAadd♭6que…
SI♭maj7Llamps i trons al FAmaj7teu costat,
SI♭maj7un incendi setmanal, FAmaj7
SI♭maj7correcuita en tot moFAmaj7ment,
LAm7no sé si serà suficient.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.