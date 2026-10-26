LASi llegeixo la història del Barça, REsi llegeixo “Els pilars de la terra”, LAsi llegeixo el xampú de la dutRExa, MI7no fa mal.
LASi llegeixo un tractat d’harmonia, REsi llegeixo el diari del dia, LAsi llegeixo històries antigues, REno DO#m7fan mal.
SIm7Si llegeixo, llegeixo, llegeixo, MIi no penso, no penso, no penso, FAno penso, llavors no eMIxisteixo.
LASi llegeixo cara boca terrosa, REamagat sense fer gens de nosa, LAcom si no anés amb mi aquesta cosa, REno MI7fa mal.
LAPerquè no m’interessa què diuen, REperquè no vull sentir com se’n riuen, LAperquè el món aquell on ells viuen REfa DO#m7mal.
SIm7Si llegeixo, llegeixo, llegeixo, MIi no penso, no penso, no penso, FAno penso, llavors no eMIxisteixo.
SIm7Tira’m a terra, claMIva’m l’espasa, pica la pedra, deixa’m sense aire. SIm7Digue’m imbècil sense MIrespecte, insulta’m i crida’m, abraça’m i apreta’m!
LASi llegeixo la història de Xina, REo el prospecte de la medicina, LAo novel·les de roses i espines, no REfan MI7mal.
LASi llegeixo cara boca terrosa, REamagat sense fer gens de nosa, LAcom si no anés amb mi aquesta cosa, REno DO#m7fa mal.
FAArraulit com si fos uDOna pedra, SI7sus4amagat perquè no hi ha MImanera, FAemprenyat i tu que et DOdesesperes, SI7sus4i et faig mal! MI
LAJo ja sé que no reacciREono, que no resolc cap problema, LAperò tampoc en creo! REMI7
SIm7Tira’m a terra, claMIva’m l’espasa, pica la pedra, deixa’m sense aire. SIm7Digue’m imbècil sense MIrespecte, insulta’m i crida’m, abraça’m i apreta’m! SIm7Tira’m a terra, claMIva’m l’espasa, pica la pedra, deixa’m sense aire. SIm7Digue’m imbècil sense MIrespecte, insulta’m i crida’m, abraça’m i apreta’m!