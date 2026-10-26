Llença't (Acords)

Caus a terra molt avall

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto llenca t
lax n busto llenca t
Intro: SOL RE MIm DO

SOLCaus a terra molt aREvall,
creus que no te'n sortiMImràs,
però amb els mesos te n'aDOdones
que tornes a comenSOLçar.
I a força de molt de REcaure
i de tornar-te a aixeMImcar,
veus que les coses no DOcanvien,
però ja no ets qui eres aREbans.

Doncs he estat ja cinc o MImsis
i soc el que ara DOtinc.
No vull pensar en el que arREribarà demà.

SOLLlenREça't, cada instant és MImúnic, no es repetiDOrà.
SOLSento que el cor ja no REpara de bateDOgar,
i diu que em SOLllenci, REque no pensi en MImtot el que vinDOdrà,
que un SOLllapis mai no diREbuixa sense una DOmà.

SOL RE MIm DO

SOLI per què els meus pensaREments,
que sempre viuen en preMImsent,
no conjuguen altres DOtemps
que el "ja faré el que no vaig SOLfer".
Doncs avui o potser deREmà,
seré aquí o seré per aMImllà.
Seré un tros de l'uniDOvers,
que no nota el pas del REtemps.

El que faig a cada insMImtant
és la força que em fa DOgran.
No vull pensar en el que arREribarà demà.

SOLLlenREça't, cada instant és MImúnic, no es repetiDOrà.
SOLSento que el cor ja no REpara de bateDOgar,
i diu que em SOLllenci, REque no pensi en MImtot el que vinDOdrà,
que un SOLllapis mai no diREbuixa sense una DOmà.

MI x8

LALlenMIça't, cada instant és FA#múnic, no es repetiRErà.
LASento que el cor ja no MIpara de bateREgar,
i diu que em LAllenci, MIque no pensi en FA#mtot el que vinREdrà,
que un LAllapis mai no diMIbuixa sense una REmà.
LALlenMIça't, cada instant és FA#múnic, no es repetiRErà.
LASento que el cor ja no MIpara de bateREgar,
i diu que em LAllenci, MIque no pensi en FA#mtot el que vinREdrà,
que un LAllapis mai no diMIbuixa sense una REmà.

LA MI FA#m RE LA MI RE x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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