Intro:
SOL RE MIm DO SOLCaus a terra molt a REvall,
creus que no te'n sorti
MImràs,
però amb els mesos te n'a
DOdones
que tornes a comen
SOLçar.
I a força de molt de
REcaure
i de tornar-te a aixe
MImcar,
veus que les coses no
DOcanvien,
però ja no ets qui eres a
REbans.
Doncs he estat ja cinc o
MImsis
i soc el que ara
DOtinc.
No vull pensar en el que ar
REribarà demà. SOLLlen REça't, cada instant és MImúnic, no es repeti DOrà. SOLSento que el cor ja no REpara de bate DOgar,
i diu que em
SOLllenci, REque no pensi en MImtot el que vin DOdrà,
que un
SOLllapis mai no di REbuixa sense una DOmà. SOL RE MIm DO SOLI per què els meus pensa REments,
que sempre viuen en pre
MImsent,
no conjuguen altres
DOtemps
que el "ja faré el que no vaig
SOLfer".
Doncs avui o potser de
REmà,
seré aquí o seré per a
MImllà.
Seré un tros de l'uni
DOvers,
que no nota el pas del
REtemps.
El que faig a cada ins
MImtant
és la força que em fa
DOgran.
No vull pensar en el que ar
REribarà demà. SOLLlen REça't, cada instant és MImúnic, no es repeti DOrà. SOLSento que el cor ja no REpara de bate DOgar,
i diu que em
SOLllenci, REque no pensi en MImtot el que vin DOdrà,
que un
SOLllapis mai no di REbuixa sense una DOmà. MI x8 LALlen MIça't, cada instant és FA#múnic, no es repeti RErà. LASento que el cor ja no MIpara de bate REgar,
i diu que em
LAllenci, MIque no pensi en FA#mtot el que vin REdrà,
que un
LAllapis mai no di MIbuixa sense una REmà. LALlen MIça't, cada instant és FA#múnic, no es repeti RErà. LASento que el cor ja no MIpara de bate REgar,
i diu que em
LAllenci, MIque no pensi en FA#mtot el que vin REdrà,
que un
LAllapis mai no di MIbuixa sense una REmà. LA MI FA#m RE LA MI RE x4
creus que no te'n sorti
però amb els mesos te n'a
que tornes a comen
I a força de molt de
i de tornar-te a aixe
veus que les coses no
però ja no ets qui eres a
Doncs he estat ja cinc o
i soc el que ara
No vull pensar en el que ar
i diu que em
que un
que sempre viuen en pre
no conjuguen altres
que el "ja faré el que no vaig
Doncs avui o potser de
seré aquí o seré per a
Seré un tros de l'uni
que no nota el pas del
El que faig a cada ins
és la força que em fa
No vull pensar en el que ar
i diu que em
que un
i diu que em
que un
i diu que em
que un