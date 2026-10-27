Llençols (Acords)

Travessant la màgia dels teus ulls

Acords Acords
AlQuadrat
alquadrat tornarem a comencar
alquadrat tornarem a comencar
FATravessant la màgia DOdels teus ulls,
per sorREmpresa m'ha agafat i m'ha SI♭dut a un altre món,
FAarrossegant les penes, però no vaig DOperdut, perdut!
EnsoREmpit, buscant un lloc on aSI♭magar del tot la por.

FA DO REm SI♭

FAFent camí a cegues DOamb el cor,
m'he toREmpat a un vell destí que aSI♭ra tempta a la sort.
FACrec que aquí no hi queda pas DOningú, ningú
que no REmsap jugar-s'ho tot per poSI♭der estar amb algú.

FA DO REm SI♭

REmDeixa'm DOser els teus llenSI♭çols DO
REmque et DOrecullen quan tu SI♭dorms. DO
REmDeixa'm DOser el teu somni SI♭dolç, DO
REmun deDOsig: robar-te el SI♭cor. DO

FA DO REm SI♭

FARere la foscor semDOpre hi ha llum,
és com REmquan la teva veu aSI♭braça el meu nom.
FAI encara em pregunto DOel perquè, perquè
em poREmso tan nerviós quan SI♭et tinc tan a prop.

FA DO REm SI♭

FAEl teu somriuDOre és com un truc de màgiREma, SI♭
FAs'instal·la a DOdins meu i no pot escaREmpar. SI♭
FAUna olor que DOem fa perdre els sentits, senREmtits, SI♭
FAno te'n vagis DOmai, no soc res sense REmtu. SI♭

REmDeixa'm DOser els teus llenSI♭çols DO
REmque et DOrecullen quan tu SI♭dorms. DO
REmDeixa'm DOser el teu somni SI♭dolç, DO
REmun deDOsig: robar-te el SI♭cor. DO

FA DO REm SI♭

FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭
FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭
FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭
FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭

FAI només em DOqueda una cosa per REmfer:
dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit més.
FAI només em DOqueda una cosa per REmfer:
dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit més.

FADeixa'm DOser els teus llenREmçols
(dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés)
que et DOrecullen quan tu REmdorms.
(Dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés)
Deixa'm DOser el teu somni REmdolç,
(dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés)
un deDOsig: robar-te el REmcor.
(Dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés).

Dir-te: no te'n DOvagis, queda't una nit REmmés,
dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés.
Dir-te: no te'n DOvagis, queda't una nit REmmés,
dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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