FATravessant la màgia DOdels teus ulls, per sorREmpresa m'ha agafat i m'ha SI♭dut a un altre món, FAarrossegant les penes, però no vaig DOperdut, perdut! EnsoREmpit, buscant un lloc on aSI♭magar del tot la por.
FADOREmSI♭
FAFent camí a cegues DOamb el cor, m'he toREmpat a un vell destí que aSI♭ra tempta a la sort. FACrec que aquí no hi queda pas DOningú, ningú que no REmsap jugar-s'ho tot per poSI♭der estar amb algú.
FADOREmSI♭
REmDeixa'm DOser els teus llenSI♭çols DO REmque et DOrecullen quan tu SI♭dorms. DO REmDeixa'm DOser el teu somni SI♭dolç, DO REmun deDOsig: robar-te el SI♭cor. DO
FADOREmSI♭
FARere la foscor semDOpre hi ha llum, és com REmquan la teva veu aSI♭braça el meu nom. FAI encara em pregunto DOel perquè, perquè em poREmso tan nerviós quan SI♭et tinc tan a prop.
FADOREmSI♭
FAEl teu somriuDOre és com un truc de màgiREma, SI♭ FAs'instal·la a DOdins meu i no pot escaREmpar. SI♭ FAUna olor que DOem fa perdre els sentits, senREmtits, SI♭ FAno te'n vagis DOmai, no soc res sense REmtu. SI♭
REmDeixa'm DOser els teus llenSI♭çols DO REmque et DOrecullen quan tu SI♭dorms. DO REmDeixa'm DOser el teu somni SI♭dolç, DO REmun deDOsig: robar-te el SI♭cor. DO
FADOREmSI♭
FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭ FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭ FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭ FAI només em DOqueda una cosa per REmfer. SI♭
FAI només em DOqueda una cosa per REmfer: dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit més. FAI només em DOqueda una cosa per REmfer: dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit més.
FADeixa'm DOser els teus llenREmçols (dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés) que et DOrecullen quan tu REmdorms. (Dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés) Deixa'm DOser el teu somni REmdolç, (dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés) un deDOsig: robar-te el REmcor. (Dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés).
Dir-te: no te'n DOvagis, queda't una nit REmmés, dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés. Dir-te: no te'n DOvagis, queda't una nit REmmés, dir-te: no te'n SI♭vagis, queda't una nit FAmés.