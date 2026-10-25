REm7L'alba plora, amb la DOmaj7por s'arrenca el cor. REm7Gris camina, ha obliMI7dat tots els colors. REm7S'eixuga els ulls, els neDOmaj7guits, les il·lusions. FAmaj7La pell més dura fins que arMI7riba un cop més fort.
LAmI el sol MIm7volta l'espai, LAmroda la lluna i MIm7gira el meu cap. REm7Els dies MIm7volten i el mar FAgira el cel que et SOLveu passar avui.
LAm7REm7FAmaj7MI7
REm7En pau somnia, massa DOmaj7temps fa que està sol. REm7Vol anar lluny, vol retroMI7bar-li el pols al món. REm7Una mirada, un nou DOmaj7somriure és un tresor. REm7Cada passa modiMI7fica l'horitzó.
LAmI el sol MIm7volta l'espai, LAmroda la lluna i MIm7gira el meu cap. REm7Els dies MIm7volten i el mar FAi el desig i SOLles estrelles.
LAmEl temps MIm7volta constant, LAmroda la vida, MIm7gira el meu cap. REm7El vent t’enMIm7volta i l'engany FAgira el cel que ens SOLveu passar avui.
LAm7REm7FAmaj7MI7 x2
LAmI el sol MIm7volta l'espai, LAmroda la lluna i MIm7gira el teu cap. REm7Els dies MIm7volten i el mar FAi el desig i SOLles estrelles. LAmEl temps MIm7volta constant, LAmroda la vida, MIm7gira el meu cap. REm7El vent t’enMIm7volta i l'engany FAgira el cel que ens SOLveu passar avui. LAmI el sol MIm7volta l'espai, LAmroda la lluna i MIm7gira el teu cap. REm7Els dies MIm7volten i el mar FAi el desig i SOLles estrelles. LAmEl temps MIm7volta constant, LAmroda la vida, MIm7gira el meu cap. REm7El vent t’enMIm7volta i l'engany FAgira el cel que ens SOLveu passar avui.