Lletania (Acords)

L'alba plora, amb la por s'arrenca el cor

Acords Acords
Sopa de Cabra
LAm7 REm7 FAmaj7 MI7

REm7L'alba plora, amb la DOmaj7por s'arrenca el cor.
REm7Gris camina, ha obliMI7dat tots els colors.
REm7S'eixuga els ulls, els neDOmaj7guits, les il·lusions.
FAmaj7La pell més dura fins que arMI7riba un cop més fort.

LAmI el sol MIm7volta l'espai,
LAmroda la lluna i MIm7gira el meu cap.
REm7Els dies MIm7volten i el mar
FAgira el cel que et SOLveu passar avui.

LAm7 REm7 FAmaj7 MI7

REm7En pau somnia, massa DOmaj7temps fa que està sol.
REm7Vol anar lluny, vol retroMI7bar-li el pols al món.
REm7Una mirada, un nou DOmaj7somriure és un tresor.
REm7Cada passa modiMI7fica l'horitzó.

LAmI el sol MIm7volta l'espai,
LAmroda la lluna i MIm7gira el meu cap.
REm7Els dies MIm7volten i el mar
FAi el desig i SOLles estrelles.

LAmEl temps MIm7volta constant,
LAmroda la vida, MIm7gira el meu cap.
REm7El vent t’enMIm7volta i l'engany
FAgira el cel que ens SOLveu passar avui.

LAm7 REm7 FAmaj7 MI7 x2

LAmI el sol MIm7volta l'espai,
LAmroda la lluna i MIm7gira el teu cap.
REm7Els dies MIm7volten i el mar
FAi el desig i SOLles estrelles.
LAmEl temps MIm7volta constant,
LAmroda la vida, MIm7gira el meu cap.
REm7El vent t’enMIm7volta i l'engany
FAgira el cel que ens SOLveu passar avui.
LAmI el sol MIm7volta l'espai,
LAmroda la lluna i MIm7gira el teu cap.
REm7Els dies MIm7volten i el mar
FAi el desig i SOLles estrelles.
LAmEl temps MIm7volta constant,
LAmroda la vida, MIm7gira el meu cap.
REm7El vent t’enMIm7volta i l'engany
FAgira el cel que ens SOLveu passar avui.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi