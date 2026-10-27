SOLm→ REm→ MI♭→ SI♭ x2
SOLm→ConeiREm→xem molMI♭→ta SI♭gent
SOLm→tot el REm→dia roMI♭→deSI♭jats,
SOLm→però REm→qui no s'ha MI♭→senSI♭tit
SOLm→molt sol esREm→tant acomMI♭→paSI♭nyat?
SOLm→I veREm→ient com MI♭→està SI♭el món
SOLm→i el REm→cliMI♭→ma col·SI♭lapsant,
SOLm→qui no REm→nota MI♭→a l'esSI♭tómac
SOLm→una REm→mica MI♭→d'ansiSI♭etat?
SOLm→ REm→ MI♭→ SI♭ x4
SOLm→ExpecREm→tatives MI♭→grans SI♭
SOLm→i toREm→ta la pressiMI♭→ó, SI♭
SOLm→qui en REm→algun moMI♭→ment SI♭
SOLm→no s'ha senREm→tit un imposMI♭→tor? SI♭
SOLm→I com REm→que MI♭→tot és SI♭incert,
SOLm→ja res REm→no MI♭→duSI♭ra gens.
SOLm→Amor, feiREm→na o MI♭→pis de per SI♭vida,
SOLm→això REm→ja MI♭→no eSI♭xisteix.
FA DOm x4
SOLm→ REm→ MI♭→ SI♭ x4
SOLm→La soREm→breexpoMI♭→sició SI♭
SOLm→i esREm→tímuls MI♭→tot arreu, SI♭
SOLm→qui no REm→ha volgut aMI♭→pagar i SI♭
SOLm→marxar REm→a viure al MI♭→Pirineu? SI♭
SOLm→Està REm→sobrevaMI♭→lorat SI♭
SOLm→tenir REm→opinió MI♭→de tot. SI♭
SOLm→Els puREm→tos tertuMI♭→lians SI♭
SOLm→són el pitREm→jor que hi ha a aMI♭→quest món. SI♭
SOLm→Rient, REm→diuen MI♭→que SI♭som
SOLm→de viREm→dre i coMI♭→tó SI♭fluix.
SOLm→Qui no REm→ha sentit MI♭→l'imSI♭puls
SOLm→de fotre'ls REm→un gran cop MI♭→de SI♭puny?
SOLm→I enREm→mig d'aMI♭→quest SI♭merder,
SOLm→intenREm→tem MI♭→desSI♭cobrir
SOLm→motius REm→per seMI♭→guir SI♭volent
SOLm→llevar-REm→nos caMI♭→da SI♭matí.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.