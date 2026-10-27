Llibert (Acords)

Single publicat el 18 de març de 2026

Acords Acords
Judit Neddermann
SOLQuan les cendres volin LAm7lluny, volin aSOL/SImunt,
cada munDOtanya se'n reREadd4add9cordarà de SOLtu,
de cada LAm7cop que vas ser SOL/SIfort,
de cada DOpassa que de REadd4add9gran era un esLAm7forç.
I ara SOL/SIque vius a DOprop REdel LAm7sol,
fes que SOL/SIbrilli i visDOquem REla LAm7mort
com la SOL/SIporta a un DOinREfiLAm7nit
on l'oREadd4add9rigen és el desSOLtí. SOLadd9 SOLadd11 SOL

RE/FA#Si la SOLvida és un DOpont DO/SIesSOLtret,
RE/FA#no tinSOLdré por de creLAm7uar-REadd4add9lo.
MImTrobaRE/FA#ré a faltar moSOLments LAm7amb SOL/SItu,
DOadd9però LAm11com ens vas dir REadd4add9tant:endaSOLvant!

Quan les cendres volin LAm7alt, besin el SOL/SImar,
seran les DOones les que et REadd4add9faran naveSOLgar
fins on voLAm7lies arriSOL/SIbar
per veure DOl'ànima i la REadd4add9màgia des d'aLAm7llà.
Potser ens SOL/SIpots fer alguDOna REseLAm7nyal,
un esSOL/SItel o un vent DOde RElleLAm7vant,
que troSOL/SIbem sempre on DOanREcoLAm7rar
i que la REadd4add9mort no sigui un fiSOLnal. SOLadd9 SOLadd11 SOL

RE/FA#Si la SOLvida és un DOpont DO/SIesSOLtret,
RE/FA#no tinSOLdré por de creLAm7uar-REadd4add9lo.
MImTrobaRE/FA#ré a faltar moSOLments LAm7amb SOL/SItu,
DOadd9però LAm11com ens vas dir REadd4add9tant:endaSOLvant!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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