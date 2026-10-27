SOL Quan les cendres volin LAm7 lluny, volin a SOL / SI munt,

cada mun DO tanya se'n re REadd4add9 cordarà de SOL tu,

de cada LAm7 cop que vas ser SOL / SI fort,

de cada DO passa que de REadd4add9 gran era un es LAm7 forç.

I ara SOL / SI que vius a DO prop RE del LAm7 sol,

fes que SOL / SI brilli i vis DO quem RE la LAm7 mort

com la SOL / SI porta a un DO in RE fi LAm7 nit

on l'o REadd4add9 rigen és el des SOL tí. SOLadd9 SOLadd11 SOL



RE / FA# Si la SOL vida és un DO pont DO / SI es SOL tret,

RE / FA# no tin SOL dré por de cre LAm7 uar- REadd4add9 lo.

MIm Troba RE / FA# ré a faltar mo SOL ments LAm7 amb SOL / SI tu,

DOadd9 però LAm11 com ens vas dir REadd4add9 tant:enda SOL vant!



Quan les cendres volin LAm7 alt, besin el SOL / SI mar,

seran les DO ones les que et REadd4add9 faran nave SOL gar

fins on vo LAm7 lies arri SOL / SI bar

per veure DO l'ànima i la REadd4add9 màgia des d'a LAm7 llà.

Potser ens SOL / SI pots fer algu DO na RE se LAm7 nyal,

un es SOL / SI tel o un vent DO de RE lle LAm7 vant,

que tro SOL / SI bem sempre on DO an RE co LAm7 rar

i que la REadd4add9 mort no sigui un fi SOL nal. SOLadd9 SOLadd11 SOL



RE / FA# Si la SOL vida és un DO pont DO / SI es SOL tret,

RE / FA# no tin SOL dré por de cre LAm7 uar- REadd4add9 lo.

MIm Troba RE / FA# ré a faltar mo SOL ments LAm7 amb SOL / SI tu,

DOadd9 però LAm11 com ens vas dir REadd4add9 tant:enda SOL vant!