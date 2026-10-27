SOLQuan les cendres volin LAm7lluny, volin aSOL/SImunt, cada munDOtanya se'n reREadd4add9cordarà de SOLtu, de cada LAm7cop que vas ser SOL/SIfort, de cada DOpassa que de REadd4add9gran era un esLAm7forç. I ara SOL/SIque vius a DOprop REdel LAm7sol, fes que SOL/SIbrilli i visDOquem REla LAm7mort com la SOL/SIporta a un DOinREfiLAm7nit on l'oREadd4add9rigen és el desSOLtí. SOLadd9SOLadd11SOL
RE/FA#Si la SOLvida és un DOpont DO/SIesSOLtret, RE/FA#no tinSOLdré por de creLAm7uar-REadd4add9lo. MImTrobaRE/FA#ré a faltar moSOLments LAm7amb SOL/SItu, DOadd9però LAm11com ens vas dir REadd4add9tant:endaSOLvant!
Quan les cendres volin LAm7alt, besin el SOL/SImar, seran les DOones les que et REadd4add9faran naveSOLgar fins on voLAm7lies arriSOL/SIbar per veure DOl'ànima i la REadd4add9màgia des d'aLAm7llà. Potser ens SOL/SIpots fer alguDOna REseLAm7nyal, un esSOL/SItel o un vent DOde RElleLAm7vant, que troSOL/SIbem sempre on DOanREcoLAm7rar i que la REadd4add9mort no sigui un fiSOLnal. SOLadd9SOLadd11SOL
RE/FA#Si la SOLvida és un DOpont DO/SIesSOLtret, RE/FA#no tinSOLdré por de creLAm7uar-REadd4add9lo. MImTrobaRE/FA#ré a faltar moSOLments LAm7amb SOL/SItu, DOadd9però LAm11com ens vas dir REadd4add9tant:endaSOLvant!