Llicència (Acords)

Llicència vull demanar

Acords Acords
Al-Mayurqa
al mayurqa amb coherencia
al mayurqa amb coherencia
Intro: DO SOL LAm MIm
FA→ SOL→ DO
REm→ SOL→ DO

Llicència vull demaSOLnar
a LAmvoltros, bons ballaMImdors,
si em voFAleu deiSOLxar canDOtar
REmtres o quaDOtre canSOLçons.

DOCantaré per no ploSOLrar,
LAmja som perdut l'aleMImgria.
Què li FAfan a aSOLquesta illa DOmia,
en FAdues la SOLvolen xaDOpar!

SOL LAm MIm
FA→ SOL→ DO
REm→ SOL→ DO

Inútil és protesSOLtar,
LAmdiuen que són majoMImria.
Els FAmanca senSOLsibiDOlitat,
ens FAroben qualiSOLtat de viDOda.

Són grans especulaSOLdors
per LAmomplir-se ses butxaMImques
de doblers FAque SOLsón de DOtots,
REmnissaga de DOpiraSOLtes.

DO SOL LAm MIm
FA→ SOL→ DO
REm→ SOL→ DO

Hereus de Castella SOLsón,
LAmlo que digui es minisMImteri,
reFAcorden temps SOLanteDOriors,
ens FAvenen pa per SOLmisèriDOa.

Tenen por a la lliberSOLtat
LAmque fa les persones MImcultes,
creFAuen que SOLsom un DOramat
pel FApensament SOLúnic guiDOat.

SOL LAm MIm
FA→ SOL→ DO
REm→ SOL→ DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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