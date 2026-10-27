Intro:
DO SOL LAm MIm FA→ SOL→ DO REm→ SOL→ DO
Llicència vull dema
SOLnar
a
LAmvoltros, bons balla MImdors,
si em vo
FAleu dei SOLxar can DOtar REmtres o qua DOtre can SOLçons. DOCantaré per no plo SOLrar, LAmja som perdut l'ale MImgria.
Què li
FAfan a a SOLquesta illa DOmia,
en
FAdues la SOLvolen xa DOpar! SOL LAm MIm FA→ SOL→ DO REm→ SOL→ DO
Inútil és protes
SOLtar, LAmdiuen que són majo MImria.
Els
FAmanca sen SOLsibi DOlitat,
ens
FAroben quali SOLtat de vi DOda.
Són grans especula
SOLdors
per
LAmomplir-se ses butxa MImques
de doblers
FAque SOLsón de DOtots, REmnissaga de DOpira SOLtes. DO SOL LAm MIm FA→ SOL→ DO REm→ SOL→ DO
Hereus de Castella
SOLsón, LAmlo que digui es minis MImteri,
re
FAcorden temps SOLante DOriors,
ens
FAvenen pa per SOLmisèri DOa.
Tenen por a la lliber
SOLtat LAmque fa les persones MImcultes,
cre
FAuen que SOLsom un DOramat
pel
FApensament SOLúnic gui DOat. SOL LAm MIm FA→ SOL→ DO REm→ SOL→ DO
Llicència vull dema
a
si em vo
Què li
en
Inútil és protes
Els
ens
Són grans especula
per
de doblers
Hereus de Castella
re
ens
Tenen por a la lliber
cre
pel