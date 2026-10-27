LAUn moment! No SOLens precipitem. FAPrimer penMIsem.
LAUn moment! No SOLens precipitem. FAPrimer penMIsem.
Jo LApense, tu FA#penses, ell SImpensa,
noMIsaltres pensem, LAvosaltres penseu, FA#ells pensen.
SImTots hem pensat, MIja?
LALlavors cal que SOLfem, no esFAtiguem paMIrats.
LALlavors cal que SOLfem, no esFAtiguem paMIrats.
Jo LApense... que què FA#fas? Tu SImpenses...
que què MIfots? Ell LApensa... que què FA#fas?
NoSImsaltres pensem... què foMItem? VoLAsaltres penseu...
què FA#feu? SImElls pensen... Bé. LlaMIvors.
LAFem, fem, fem i caSOLllem, fem, FAfem i caMIllem.
LAFem, fem, fem i caSOLllem, fem, FAfem i caMIllem.
LAHome, jo... I FA#jo... I SImjo... I MIjo...
LAUn més un són FA#dos. SImDos més un són MItres.
LATres més un són FA#quatre. SImTres més un són MIquatre.
LADoncs, xiquets, no SOLdeixem que ho FAfaça un MIaltre.
LADoncs, xiquets, no SOLdeixem que ho FAfaça un MIaltre.
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Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.