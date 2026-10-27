Lliçó de sumes i verbs (Acords)

Un moment! No ens precipitem. Primer pensem

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
ovidi montllor un entre tants cronica d un temps
LAUn moment! No SOLens precipitem. FAPrimer penMIsem.
LAUn moment! No SOLens precipitem. FAPrimer penMIsem.

Jo LApense, tu FA#penses, ell SImpensa,
noMIsaltres pensem, LAvosaltres penseu, FA#ells pensen.
SImTots hem pensat, MIja?

LALlavors cal que SOLfem, no esFAtiguem paMIrats.
LALlavors cal que SOLfem, no esFAtiguem paMIrats.

Jo LApense... que què FA#fas? Tu SImpenses...
que què MIfots? Ell LApensa... que què FA#fas?
NoSImsaltres pensem... què foMItem? VoLAsaltres penseu...
què FA#feu? SImElls pensen... Bé. LlaMIvors.

LAFem, fem, fem i caSOLllem, fem, FAfem i caMIllem.
LAFem, fem, fem i caSOLllem, fem, FAfem i caMIllem.

LAHome, jo... I FA#jo... I SImjo... I MIjo...
LAUn més un són FA#dos. SImDos més un són MItres.
LATres més un són FA#quatre. SImTres més un són MIquatre.

LADoncs, xiquets, no SOLdeixem que ho FAfaça un MIaltre.
LADoncs, xiquets, no SOLdeixem que ho FAfaça un MIaltre.

LA6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi