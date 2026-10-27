LA♭RE♭SI♭mMI♭ DOmFAmSI♭mMI♭ LA♭Va ser una RE♭tarda molt llarga, SI♭mno s'acabava MI♭mai. DOmTu estaves seFAmgut esperant-me, SI♭mvestit molt MI♭elegant.
LA♭Repentinat RE♭amb gomina, SI♭mcrec que vaig fliMI♭par. DOmDeixant anar FAmles aparences, SI♭msense por em MI♭vaig apropar.
LA♭Va ser una tarRE♭da molt llarga, SI♭mno s'acabava MI♭mai. DOmTu em parlaves FAmde la bellesa, SI♭mi a mi aiMI♭xò m'és igual.
LA♭La nit en què RE♭et vaig conèixer, SI♭mem vas encanMI♭tar, DOmperò semblaves una altra persoFAmna quan et vas posar a parlar.
MI♭"Portes un monyo molt maco, RE♭→la MI♭samarreta et senta bé, RE♭→aMI♭questa llum accentua el teu somriure, RE♭→esMI♭tàs molt guapa, t'ho he dit o què?"
Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya. Perdona LA♭si em ric, però és RE♭que em fas molta gràMI♭cia. Lligar LA♭no és lo teu, RE♭em sap molt MI♭de greu. Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya. No em LA♭diguis bonica, RE♭que tants cops ja em MI♭cansa.
LA♭Després de mitja RE♭hora escoltant-te, SI♭mm'estava canMI♭sant, vaig dir: DOm–Porta'm a la FAmplaça de sempre, que SI♭mduc la guitarra i vull MI♭desconnectar.
MI♭–Ai! Maca! Quina bona idea! RE♭→Ets MI♭tan llesta, tan interessant... RE♭→–Si MI♭us plau, marxa o canvia el tema, RE♭→o MI♭seré jo qui acabi marxant.
LA♭RE♭MI♭ Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya. Perdona LA♭si em ric, però és RE♭que em fas molta gràMI♭cia. Lligar LA♭no és lo teu, RE♭em sap molt MI♭de greu. Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya. No em LA♭diguis bonica, RE♭que tants cops ja em MI♭cansa.
LA♭Pensa que a mi m'aRE♭graden les coses senSI♭mzilles MI♭i la sinceritat. DOm Que si em FAmvols dir boniSI♭mca... Que sigui de veriLA♭tat.