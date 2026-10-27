Lligar no és lo teu (Acords)

Va ser una tarda molt llarga

Acords Acords
Suu
suu natural
suu natural
LA♭ RE♭ SI♭m MI♭
DOm FAm SI♭m MI♭
LA♭Va ser una RE♭tarda molt llarga,
SI♭mno s'acabava MI♭mai.
DOmTu estaves seFAmgut esperant-me,
SI♭mvestit molt MI♭elegant.

LA♭Repentinat RE♭amb gomina,
SI♭mcrec que vaig fliMI♭par.
DOmDeixant anar FAmles aparences,
SI♭msense por em MI♭vaig apropar.

LA♭Va ser una tarRE♭da molt llarga,
SI♭mno s'acabava MI♭mai.
DOmTu em parlaves FAmde la bellesa,
SI♭mi a mi aiMI♭xò m'és igual.

LA♭La nit en què RE♭et vaig conèixer,
SI♭mem vas encanMI♭tar,
DOmperò semblaves una altra persoFAmna quan et vas posar a parlar.

MI♭"Portes un monyo molt maco,
RE♭→la MI♭samarreta et senta bé,
RE♭→aMI♭questa llum accentua el teu somriure,
RE♭→esMI♭tàs molt guapa, t'ho he dit o què?"

Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya.
Perdona LA♭si em ric, però és RE♭que em fas molta gràMI♭cia.
Lligar LA♭no és lo teu, RE♭em sap molt MI♭de greu.
Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya.
No em LA♭diguis bonica, RE♭que tants cops ja em MI♭cansa.

LA♭Després de mitja RE♭hora escoltant-te,
SI♭mm'estava canMI♭sant, vaig dir:
DOm–Porta'm a la FAmplaça de sempre,
que SI♭mduc la guitarra i vull MI♭desconnectar.

MI♭–Ai! Maca! Quina bona idea!
RE♭→Ets MI♭tan llesta, tan interessant...
RE♭→–Si MI♭us plau, marxa o canvia el tema,
RE♭→o MI♭seré jo qui acabi marxant.

LA♭ RE♭ MI♭
Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya.
Perdona LA♭si em ric, però és RE♭que em fas molta gràMI♭cia.
Lligar LA♭no és lo teu, RE♭em sap molt MI♭de greu.
Jo prefeLA♭reixo que em passis la RE♭birra que em tiris la MI♭canya.
No em LA♭diguis bonica, RE♭que tants cops ja em MI♭cansa.

LA♭Pensa que a mi m'aRE♭graden les coses senSI♭mzilles
MI♭i la sinceritat. DOm
Que si em FAmvols dir boniSI♭mca...
Que sigui de veriLA♭tat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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