Lliure (Acords)

Aquell dia em vas dir que no estaves per mi

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
FA#Aquell dia em vas dir que no estaves per mi,
que la flama DO#s’havia extingit,
et passaves SIels dies buscant-me els defectes
que sols tu veFA#ies en mi. DO#
FA#Vas mirar-me de sobte i aquella mirada significava la fi,
la carícia al meu rostre, com DO#si el temps fos nostre i que tu vas deixar fugir.

FA# DO# SI FA#
SI FA# DO#

Lliure com el FA#vent o com els DO#núvols al cel, SI FA#
com la branca SId’aquell pi passat l’hivern. FA# DO#
Lliure com FA#l’infant que soDO#miava en fer-se RE#mgran,
sense pensar en SIl’hora que havia de tornar. FA# DO#

Vas marxar lluny d’aquí, vas FA#marxar lluny de mi, vas agaDO#far un altre camí, SI FA#
no hi havia manera que SItal llarga espera em fes fora del teu oblit. FA# DO#
Quan ressoni l’alFA#bada i la teva DO#mirada no vegi al desperRE#mtar,
sentiré l’enyorança i SIaquella nostàlgia que tu em feies oblidar. FA# DO#

RE#mSé que et perdré, quan SIobri la porta no et FA#veuré. DO#
RE#mSé que et perdré, seSIguir el curs de la vida hauré de FA#fer. DO#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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