FA#Aquell dia em vas dir que no estaves per mi, que la flama DO#s’havia extingit, et passaves SIels dies buscant-me els defectes que sols tu veFA#ies en mi. DO# FA#Vas mirar-me de sobte i aquella mirada significava la fi, la carícia al meu rostre, com DO#si el temps fos nostre i que tu vas deixar fugir.
FA#DO#SIFA# SIFA#DO#
Lliure com el FA#vent o com els DO#núvols al cel, SIFA# com la branca SId’aquell pi passat l’hivern. FA#DO# Lliure com FA#l’infant que soDO#miava en fer-se RE#mgran, sense pensar en SIl’hora que havia de tornar. FA#DO#
Vas marxar lluny d’aquí, vas FA#marxar lluny de mi, vas agaDO#far un altre camí, SIFA# no hi havia manera que SItal llarga espera em fes fora del teu oblit. FA#DO# Quan ressoni l’alFA#bada i la teva DO#mirada no vegi al desperRE#mtar, sentiré l’enyorança i SIaquella nostàlgia que tu em feies oblidar. FA#DO#
RE#mSé que et perdré, quan SIobri la porta no et FA#veuré. DO# RE#mSé que et perdré, seSIguir el curs de la vida hauré de FA#fer. DO#