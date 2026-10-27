Cantem per no plorar,
que ja farts d'aguantar i escoltar
mil històries molt tristes,
la tele, revistes,
polítics de chiste,
el futbol i els seus bíceps,
el curro i altre finde.
I ara demane auxili
per poder-me alliberar.
Cantem per no plorar.
No ens permet ni ens deixa caminar.
Vull cantar, vull contar
una història sense glòria,
d'eixes per recordar.
Hui hem decidit viure la vida millor que mai.
I refugiat en la cançó pense en lluita, revolució,
control, repressió, corrupció,
mitjans de manipulació,
viure a la mentida i la por a Babiló.
per dibui
Hem parlat de lli
Tan fart d'esta vida que m'intimida.
Si no entre al joc de seguida em cremen al foc.
On vaig pobre de mi entre tanta mentida?
Dona'm, dona'm la mà.
Transformarem la nostra lluita,
sonarà l'alarma d'aquesta vida artificial.
No vull plorar, vull continuar.
Bufarà fort l'esperança per poder-se alliberar.
per dibui
Hem parlat de lli
Lliure soc!