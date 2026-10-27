Lliure (Acords)

REm LAm SOLm LAmREm LAm SOLm LAmCantem per no plorar, que ja farts daguantari escoltar mil històries molt tristes, la tele, revistes, polítics de chiste,el futbol i els seus bíceps, el curro i altre finde.I ara demane auxili per poder-me alliberar.Cantem per no plorar.No ens permet ni ens deixa caminar.Vull cantar, vull contar una historiasense glòria, deixes per recordar.REmHem fet del vostre crit d'Auxili el nostre cant REmtransformant penes i problemes en algo insignificant.Hui hem decidit viure la vida millor que mai.I refugiat en la cançó pense en lluita, revolució,control, repressió, corrupció, mitjans de manipulació,viure a la mentida i la por a babiló.REm DO SIbHem cantat per sentir-nos lliures, LAm REmper dibuixar junts altre somriure. DO SIb LAmHem parlat de llibertat entre barrots.Tan fart d'esta vida que m'intimida.Si no entre al joc de seguida em cremen al foc.On vaig pobre de mi entre tanta mentida?Dónam, dona'm la mà.Transformarem la nostra lluita, sonarà l'alarma d'aquesta vida artificial.No vull plorar ,vull continuar.Bufarà fort l'esperança per poder-se alliberar.REm DO SIbHem cantat per sentir-nos lliures, LAm REmper dibuixar junts altre somriure. DO SIb LAmHem parlat de llibertat entre barrots.Lliure soc!

Acords Acords
Auxili
auxili dolc atac
auxili dolc atac
REm LAm SOLm LAm
REm LAm SOLm LAm

Cantem per no plorar,
que ja farts d'aguantar i escoltar
mil històries molt tristes,
la tele, revistes,
polítics de chiste,
el futbol i els seus bíceps,
el curro i altre finde.
I ara demane auxili
per poder-me alliberar.
Cantem per no plorar.
No ens permet ni ens deixa caminar.
Vull cantar, vull contar
una història sense glòria,
d'eixes per recordar.

REmHem fet del vostre crit d'Auxili el nostre cant,
REmtransformant penes i problemes en algo insignificant.
Hui hem decidit viure la vida millor que mai.
I refugiat en la cançó pense en lluita, revolució,
control, repressió, corrupció,
mitjans de manipulació,
viure a la mentida i la por a Babiló.

REmHem canDOtat per sentir-nos SI♭lliures,
per dibuiLAmxar junts altre somREmriure.
Hem parlat de lliDObertat entre barSI♭rots. LAm

Tan fart d'esta vida que m'intimida.
Si no entre al joc de seguida em cremen al foc.
On vaig pobre de mi entre tanta mentida?
Dona'm, dona'm la mà.
Transformarem la nostra lluita,
sonarà l'alarma d'aquesta vida artificial.
No vull plorar, vull continuar.
Bufarà fort l'esperança per poder-se alliberar.

REmHem canDOtat per sentir-nos SI♭lliures,
per dibuiLAmxar junts altre somREmriure.
Hem parlat de lliDObertat entre barSI♭rots. LAm
Lliure soc!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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