FANo puc més, no puc SI♭→respiFArar. No SI♭→puc seFA→guir aquí DO→dins FAtancat. Què puc fer per no perSI♭→dre el FAcap? NoSI♭→més poFA→sar-me a iDO→maFAginar.
SI♭→FA SI♭→FA→DO→FA x2
Inspirar l'aire SI♭→pur del FAcamp, llenSI♭→çar-me a un FA→gorc tot DO→despuFAllat. Banyar-me a SI♭→un FAriu, aSI♭→nar a FA→fer DO→biFAvac i fer l'amor a SI♭→dins d'un FAllac.
Vull ser SI♭lliure, lliure com l'aigua del FAmar. Vull ser SI♭lliure, lliure com la neu dels DOAlps, lliure com el vent pels FAcamps.
SI♭→FA SI♭→FA→DO→FA x2
Descobrir una SI♭→gran ciuFAtat, omSI♭→plir la FA→panxa amb DO→bon menFAjar. Seure i veure el teSI♭→ló aixeFAcat per SI♭→tornar-FA→me a emoDO→cioFAnar.
Vull cridar en un SI♭→festiFAval que SI♭→toqui FA→el grup que esDO→tiFAmo tant. Que vull soroll, vull inSI♭→tensiFAtat, vull SI♭→ploFA→rar de feDO→liFAcitat.
Vull ser SI♭lliure, lliure com l'aigua del FAmar. Vull ser SI♭lliure, lliure com la neu dels DOAlps, lliure com el vent pels SI♭camps.
SI♭DOFASI♭ x2
DOAFAahh!SI♭ DOAFAahh!SI♭ DOAFAahh!SI♭ ADO→ahh!
Vull ser SI♭lliure, lliure com l'aigua del FAmar. Vull ser SI♭lliure, lliure com ho érem aFAbans. Vull ser SI♭lliure, lliure com mai ho he REm→estat. SOL Vull ser SI♭lliure, lliure com la neu dels DOAlps, lliure com el vent pels FAcamps.