Lliure (Acords)

No puc més, no puc respirar

Acords Acords
Les Montses
les montses enlaire
les montses enlaire
FANo puc més, no puc SI♭→respiFArar.
No SI♭→puc seFA→guir aquí DO→dins FAtancat.
Què puc fer per no perSI♭→dre el FAcap?
NoSI♭→més poFA→sar-me a iDO→maFAginar.

SI♭→ FA
SI♭→ FA→ DO→ FA x2

Inspirar l'aire SI♭→pur del FAcamp,
llenSI♭→çar-me a un FA→gorc tot DO→despuFAllat.
Banyar-me a SI♭→un FAriu,
aSI♭→nar a FA→fer DO→biFAvac
i fer l'amor a SI♭→dins d'un FAllac.

Vull ser SI♭lliure,
lliure com l'aigua del FAmar.
Vull ser SI♭lliure,
lliure com la neu dels DOAlps,
lliure com el vent pels FAcamps.

SI♭→ FA
SI♭→ FA→ DO→ FA x2

Descobrir una SI♭→gran ciuFAtat,
omSI♭→plir la FA→panxa amb DO→bon menFAjar.
Seure i veure el teSI♭→ló aixeFAcat
per SI♭→tornar-FA→me a emoDO→cioFAnar.

Vull cridar en un SI♭→festiFAval
que SI♭→toqui FA→el grup que esDO→tiFAmo tant.
Que vull soroll, vull inSI♭→tensiFAtat,
vull SI♭→ploFA→rar de feDO→liFAcitat.

Vull ser SI♭lliure,
lliure com l'aigua del FAmar.
Vull ser SI♭lliure,
lliure com la neu dels DOAlps,
lliure com el vent pels SI♭camps.

SI♭ DO FA SI♭ x2

DOAFAahh!SI♭
DOAFAahh!SI♭
DOAFAahh!SI♭
ADO→ahh!

Vull ser SI♭lliure,
lliure com l'aigua del FAmar.
Vull ser SI♭lliure,
lliure com ho érem aFAbans.
Vull ser SI♭lliure,
lliure com mai ho he REm→estat. SOL
Vull ser SI♭lliure,
lliure com la neu dels DOAlps,
lliure com el vent pels FAcamps.

SI♭→ FA
SI♭→ FA→ DO→ FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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