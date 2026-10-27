MImQuan la tramuntana SIbrama
i el LAmfoc ens crema ben SIfort,
MImquan plou i ens ofega SIl'aigua,
la LAmterra és caMImvalcada per la SImort.
MImA tots els comREpanys que lluiSOLtàreu,
deiLAmxàreu la MImvida per un REmón MImmillor,
als margiREnats per la, hisSOLtòria
LAmsempre mal conMImtada pels guaREnyaMImdors.
MICrit perquè el SIcel
LAsigui més MImjust,
vull criSIdar:
MImmés meLAmmòria hisMImtòriSIca
MImper a tots els SIlluitaMImdors.
MImL'aigua s'enduu l'espeSIrança
i el LAmfoc fa cendres l'aSImor,
MIml'aire fa volar la hisSItòria,
la LAmterra mariMImdatge amb la SImort.
MImA tots els comREpanys que lluiSOLtàreu,
deiLAmxàreu la MImvida per una REil·MImlusió,
als margiREnats per la, hisSOLtòria
LAmsempre mal MImcontada pels oREpresMImsors.
MICrit perquè el SIcel
LAsigui més MImjust,
vull criSIdar:
MImmés meLAmmòria hisMImtòriSIca
MImper a tots els SIlluitaMImdors.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.