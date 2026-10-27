LANo MIsom esFA#mtels,
LA'nem MImés enFA#mllà,
cridant als quatre LAvents
que MIseguiFA#mrem teiRExint les nostres
LAveus MIsota el FA#mcel.
REOmple't de LAvida, imagiMIna't,
capFA#mgira el MIque no REvols
i reLAcorda bé el teu MInom.
REOmple't de LAvida i oDO#blida
les FA#mllàgrimes d'ahir,
REque avui LAbrillen com
les MIllums de mitjaREnit.
Para-ra-MIra, ra-FA#mta, ra-MIta, ra-ta! RE
MI FA#m MI RE
Com les MIllums FA#mde mitMIjanit. RE
Perdent el FA#mrumb,
LAoMIbrint camins, FA#m
som REtot el que teLAnim
i MIsom aFA#mquí, REseLAguim aMIquí. FA#m
REOmple't de LAvida, imagiMIna't,
capFA#mgira el MIque no REvols
i reLAcorda bé el teu MInom.
REOmple't de LAvida i oDO#blida
les FA#mllàgrimes d'ahir,
REque avui LAbrillen com
les MIllums de mitjaREnit.
Para-ra-MIra, ra-FA#mta, ra-MIta, ra-ta! RE
Com les MIllums de mitjaREnit.
Para-ra-MIra, ra-FA#mta, ra-MIta, ra-ta! RE
Com les MIllums de mitjaDO#mnit.
I a cada nit em REtrobo,
DO#m7i a cada nit espeSIm7ro el teu desig,
DO#mi a cada nit em perREdo
LA RE MI
DO#m7buscant allò que un SIm7dia em vas dir.
REOmple't de LAvida, imagiMIna,
capFA#mgira el MIque no REvols
i reLAcorda bé el teu MInom (recorda bé el teu nom).
REOmple't de LAvida i oDO#blida
les FA#mllàgrimes d'ahir,
REque avui LAbrillen com
les MIllums de mitjaREnit.
LACom MIles llums de mitjanit. FA#m
REI recorLAda bé el teu nom MI(i recorda bé el teu nom).
REOmple't de LAvida i oDO#blida
les FA#mllàgrimes d'ahir,
REque avui LAbrillen com les MIllums de mitjanit.
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