MImAl miRErar-te esta LAmnit, recorde
MImque n'hi REha alguna coLAmsa ahí molt lluny.
MImUns REestels pels LAmnavegants,
MImfars REque guien LAmals desperts.
MImHores REmortes per miLAm7rar
MIml'especREtacle de la LAm7nit.
MImPols brillant, REil·luminant l'esLAm7pai,
MImon pel REdia és tot un LAm7sol.
MImCada nit REestaria junt a LAmtu comptant estrelles,
MImmirant REal cel, imaLAmginant-te ací.
MImTant d'espai vist REcom un mapa, com alguna LAmcosa que no és real.
MImUn lloc per pasREsar les hores contemplant que no LAmestem sols, que no estem sols.
MImVisc a una REbola més menuda que LAml'ull,
MImon, si miREres, res veus més enLAmllà.
MImQuan ho vegis REtot fosc, acosta't, acosLAmta't
MIma una esREtrella i se't farà de diLAma.
MImLa foscor REens ha mostrat esLAm7ta nit
MImque briREllar és aLAm7tractiu,
MImque no REes pot ser mai LAm7la llum,
MImperò REla pots fer LAm7servir.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.