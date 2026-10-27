REm DO SOLm DO REm
La REmvida no t'espera:
desDOperta i llença't-hi de cap.
Si el SOLmtemps vol anar de pressa,
gauREmdeix de cada instant.
No REmduc més equipatge,
no em DOcal, ara ja sé volar.
La SOLmllum que sempre em guia,
aREmllà on s'acaba el mar. DO
FALluna, soDOmia
les SOLmnits d'estiu rogent com s'aREmtura el temps. DO
FALluna boniDOca,
el SOLmmón ja no és tan lleig, no te'n REmvagis més.
Queda't al meu costat, DOno te'n vagis més,
SI♭lluDOna, lluREmna.
Queda't al meu costat, DOno te'n vagis més,
SI♭lluDOna, lluREmna.
REm DO SOLm DO REm x2
REmVas néixer presonera
la DOnit i el seu etern combat.
SOLmTots els matins jo et deia:
queREmda't al meu costat.
REmDespert de nit i dia,
mai DOmés jo vaig poder esbrinar
com ho SOLmfeia, com distingia
el REmsomni de la realitat. DO
FALluna, somiDOa
SOLmles nits d'estiu rogent com s'aREmtura el temps. DO
FALluna boniDOca,
el SOLmmón ja no és tan lleig, no te'n REmvagis més.
Queda't al meu costat, DOno te'n vagis més,
SI♭lluDOna, lluREmna.
Queda't al meu costat, DOno te'n vagis més,
SI♭lluna, DOlluna. REm
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