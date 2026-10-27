Lluna blanca (Acords)

No sé com portar tot el que em passa

Acords Acords
Alérgicas al Polen
MI♭No sé com porSI♭tar tot el que em LA♭passa;
MI♭no he pogut paSI♭rar si he de canLA♭tar,
MI♭és un buit tan SI♭gran el que m'aLA♭braça,
MI♭vull recordar la SI♭teva veu LA♭al meu costat.

SI♭Mira amb els meus ulls la lluna MI♭blanca
LA♭m'ha portat al SI♭cap
un record tan clar com l'enyoMI♭rança
LA♭de les teves SI♭mans.

MI♭A vegades SI♭sec i el món aLA♭vança,
MI♭m'he quedat soSI♭miant i et vull troLA♭bar,
MI♭com parlava SI♭la teva miLA♭rada,
ninMI♭gú podrà torSI♭nar-me a mirar iLA♭gual.

SI♭Mira amb els meus ulls la lluna MI♭blanca
LA♭m'ha portat al SI♭cap
un record tan clar com l'enyoMI♭rança
LA♭de les teves SI♭mans.

LA♭ SI♭ MI♭ SOLm

LA♭Mira com SI♭volen dalt del MI♭cel
(per si et SOLperds t'avisen)
LA♭tens tot el SI♭temps si mai et MI♭venç,
(pots esSOLtar tranquil·la)
LA♭mira com SI♭volen dalt del MI♭cel
(ells també l'eSOLnyoren)
LA♭Tens tot el SI♭temps si mai et MI♭venç,
dibuixo una esSOLcala
per si tu hi LA♭ets, SI♭per si ens troMI♭bem.
LA♭Vius dalt de SI♭l'aire, no SOLmsé com troLA♭bar-te,
jo atraSI♭pada en el MI♭fang,
LA♭tu en el SI♭teu núvol MI♭blanc.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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