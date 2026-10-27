MI♭No sé com porSI♭tar tot el que em LA♭passa; MI♭no he pogut paSI♭rar si he de canLA♭tar, MI♭és un buit tan SI♭gran el que m'aLA♭braça, MI♭vull recordar la SI♭teva veu LA♭al meu costat.
SI♭Mira amb els meus ulls la lluna MI♭blanca LA♭m'ha portat al SI♭cap un record tan clar com l'enyoMI♭rança LA♭de les teves SI♭mans.
MI♭A vegades SI♭sec i el món aLA♭vança, MI♭m'he quedat soSI♭miant i et vull troLA♭bar, MI♭com parlava SI♭la teva miLA♭rada, ninMI♭gú podrà torSI♭nar-me a mirar iLA♭gual.
SI♭Mira amb els meus ulls la lluna MI♭blanca LA♭m'ha portat al SI♭cap un record tan clar com l'enyoMI♭rança LA♭de les teves SI♭mans.
LA♭SI♭MI♭SOLm
LA♭Mira com SI♭volen dalt del MI♭cel (per si et SOLperds t'avisen) LA♭tens tot el SI♭temps si mai et MI♭venç, (pots esSOLtar tranquil·la) LA♭mira com SI♭volen dalt del MI♭cel (ells també l'eSOLnyoren) LA♭Tens tot el SI♭temps si mai et MI♭venç, dibuixo una esSOLcala per si tu hi LA♭ets, SI♭per si ens troMI♭bem. LA♭Vius dalt de SI♭l'aire, no SOLmsé com troLA♭bar-te, jo atraSI♭pada en el MI♭fang, LA♭tu en el SI♭teu núvol MI♭blanc.