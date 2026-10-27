SImTristos són els LAdies que porten els SImanys LAesperant no SImtindre fred, LAesperant SImno LAtindre fam. SImTristes són les LAcendres que t’han fet SImcallar LArecorrent SImels teus carLArers, recorrent SImel LAteu passat. SOLTristos són els LAbarris que han SImbombardejat LAavions de la SOLllibertat en la nit LAdels obliSImdats. LA SOLTristos són els LAanys que hui han SImcelebrat LAsense espelmes SOLni fanals, amb la LAlluna de SImregal. LA
REIl·lumina la lluna de LAplata les barriades del SImmón LAque lluita i no dorm, REil·lumina la pluja de LAplom la tristesa del SImmón. LA
SImLluna de LAplaSImta, pluja LAde plom.
SImTristes són les LAcares de la soleSImdat LAa les veles SImsense vent, a LAles platSImjes LAsense mar. SImTristes són els LAulls que no saSImben plorar LAen la cua SImdel mercat sense LAvendre SImni LAmenjar. SOLTristes són les LAarmes que t’has SImpreparat LAamb les teues SOLpròpies mans per si LAtornen SImels solLAdats. SOLTristes són les LAbales que t’han disSImparat LAhelicòpters de SOLcombat contra pisLAtoles de SImfang. LA
REIl·lumina la lluna de LAplata les barriades del SImmón LAque lluita i no dorm, REil·lumina la pluja de LAplom la tristesa del SImmón. LA