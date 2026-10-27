Lluna de plata (Acords)

Tristos són els dies que porten els anys

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas benvingut al paradis
obrint pas benvingut al paradis
SIm LA

SImTristos són els LAdies que porten els SImanys
LAesperant no SImtindre fred, LAesperant SImno LAtindre fam.
SImTristes són les LAcendres que t’han fet SImcallar
LArecorrent SImels teus carLArers, recorrent SImel LAteu passat.
SOLTristos són els LAbarris que han SImbombardejat
LAavions de la SOLllibertat en la nit LAdels obliSImdats. LA
SOLTristos són els LAanys que hui han SImcelebrat
LAsense espelmes SOLni fanals, amb la LAlluna de SImregal. LA

REIl·lumina la lluna de LAplata les barriades del SImmón
LAque lluita i no dorm,
REil·lumina la pluja de LAplom la tristesa del SImmón. LA

SImLluna de LAplaSImta, pluja LAde plom.

SImTristes són les LAcares de la soleSImdat
LAa les veles SImsense vent, a LAles platSImjes LAsense mar.
SImTristes són els LAulls que no saSImben plorar
LAen la cua SImdel mercat sense LAvendre SImni LAmenjar.
SOLTristes són les LAarmes que t’has SImpreparat
LAamb les teues SOLpròpies mans per si LAtornen SImels solLAdats.
SOLTristes són les LAbales que t’han disSImparat
LAhelicòpters de SOLcombat contra pisLAtoles de SImfang. LA

REIl·lumina la lluna de LAplata les barriades del SImmón
LAque lluita i no dorm,
REil·lumina la pluja de LAplom la tristesa del SImmón. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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