MImQuan LAmbufa el vent,
MImno LAmsaps que et parla,
SImduu LAm7el gust del meu alè
SImfins MImals teus llavis.
MImQuan LAmbufa el vent,
MImjo LAmet vinc a veure,
SImno LAm7puc sentir el que dius
SImperò MImsé el que sents.
DOEm dones la mà,
SOLcom temps abans.
DOLa teva olor puc recordar
SOLcom REcaDOda nit que et vull somiar.
DOPerò el somni és temps,
SOLno passa en va,
DOva fent forats que es tornen pou.
SOLSomiREar, DOper a mi, és morir d'amor.
MImLluLAmna negra,
MImfoLAmrat d'absències,
SImporLAm7teu-me fins al pou
SImfred MImd'un mirall.
MImLlums LAmi tenebres,
MImomLAmbres que es besen,
SImsenLAm7to el soroll del mar
SImsuau MImdins la pell.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.