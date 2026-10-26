Lluna nova (Acords)

El teu cos retalla una silueta contra l'horitzó

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
El REmteu cos retalla una silueta contra l'horitzó
vermell, la nit cau implacable sobre el FAmón.
I un DOcel clar desvetlla mil estrelles que, com guies
silencioses, ens SOLm→parlen des de la imaginaREmció.

I REmtu et mous àgil i atrevida a cavall
de l'alegria, senyora del somriure i la FAraó.
I DOjo et prenc fort entre els meus braços,
m'amaro de valor i SOLm→estimo tot el que fa ser qui FAsom.

I aLA#vui sé que tot és posFAsible,
que els SOLmteus ulls diuen la veriDOtat.
M'has desLA#lliurat dels monstres i dels FAdubtes,
camiSOLmnaré amb valor al teu cosDOtat.

REm FA SOLm DO x2

Un REmfort vent fa volar les fulles, la primera
llum del dia projecta llargues ombres als carFArers.
Se'n DOvan lluny aquelles hores fosques que intentaven
apagar SOLm→el teu cor tossut i aventuREmrer.

I REmtu veus fatiga en el meu rostre i la suor
sobre la pell, saps que m'he fet més fort que FAvell.
I DOjo sé que la teva empenta mai no m'ha deixat rendir,
quan SOLm→ningú tenia fe en el nostre anFAhel.

I aLA#vui sé que tot és posFAsible,
que els SOLmteus ulls diuen la veriDOtat.
M'has desLA#lliurat dels monstres i dels FAdubtes,
camiSOLmnaré amb valor al teu cosDOtat.

REm FA SOLm DO x2

LA#Ferms, avancem consFA→tants, impaDO→rables, LAmcom
el deFA→mà que DO→neix en REm→la nit DOfosca.
LA#Ferms, avancem FA→constants DO→en la LAmnit,
com el FA→demà DO→que neix en REm→la nit DOfosca.
LA#Ferms, avancem consFA→tants, impaDO→rables, LAmcom
el deFA→mà que DO→neix en REm→la nit DOfosca.
LA#Ferms, avancem FA→constants DO→en la LAmnit,
com el FA→demà DO→que neix en REm→la nit DOfosca.

I aLA#vui sé que tot és posFAsible,
que els SOLmteus ulls diuen la veriDOtat.
M'has desLA#lliurat dels monstres i dels FAdubtes,
camiSOLmnaré amb valor al teu cosDOtat.

REm FA SOLm DO x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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