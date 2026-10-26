El
REmteu cos retalla una silueta contra l'horitzó
vermell, la nit cau implacable sobre el
FAmón.
I un
DOcel clar desvetlla mil estrelles que, com guies
silencioses, ens
SOLm→parlen des de la imagina REmció.
I
REmtu et mous àgil i atrevida a cavall
de l'alegria, senyora del somriure i la
FAraó.
I
DOjo et prenc fort entre els meus braços,
m'amaro de valor i
SOLm→estimo tot el que fa ser qui FAsom.
I a
LA#vui sé que tot és pos FAsible,
que els
SOLmteus ulls diuen la veri DOtat.
M'has des
LA#lliurat dels monstres i dels FAdubtes,
cami
SOLmnaré amb valor al teu cos DOtat. REm FA SOLm DO x2
Un
REmfort vent fa volar les fulles, la primera
llum del dia projecta llargues ombres als car
FArers.
Se'n
DOvan lluny aquelles hores fosques que intentaven
apagar
SOLm→el teu cor tossut i aventu REmrer.
I
REmtu veus fatiga en el meu rostre i la suor
sobre la pell, saps que m'he fet més fort que
FAvell.
I
DOjo sé que la teva empenta mai no m'ha deixat rendir,
quan
SOLm→ningú tenia fe en el nostre an FAhel.
I a
LA#vui sé que tot és pos FAsible,
que els
SOLmteus ulls diuen la veri DOtat.
M'has des
LA#lliurat dels monstres i dels FAdubtes,
cami
SOLmnaré amb valor al teu cos DOtat. REm FA SOLm DO x2 LA#Ferms, avancem cons FA→tants, impa DO→rables, LAmcom
el de
FA→mà que DO→neix en REm→la nit DOfosca. LA#Ferms, avancem FA→constants DO→en la LAmnit,
com el
FA→demà DO→que neix en REm→la nit DOfosca. LA#Ferms, avancem cons FA→tants, impa DO→rables, LAmcom
el de
FA→mà que DO→neix en REm→la nit DOfosca. LA#Ferms, avancem FA→constants DO→en la LAmnit,
com el
FA→demà DO→que neix en REm→la nit DOfosca.
I a
LA#vui sé que tot és pos FAsible,
que els
SOLmteus ulls diuen la veri DOtat.
M'has des
LA#lliurat dels monstres i dels FAdubtes,
cami
SOLmnaré amb valor al teu cos DOtat. REm FA SOLm DO x2
vermell, la nit cau implacable sobre el
I un
silencioses, ens
I
de l'alegria, senyora del somriure i la
I
m'amaro de valor i
I a
que els
M'has des
cami
Un
llum del dia projecta llargues ombres als car
Se'n
apagar
I
sobre la pell, saps que m'he fet més fort que
I
quan
I a
que els
M'has des
cami
el de
com el
el de
com el
I a
que els
M'has des
cami