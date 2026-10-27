Com saber que tantes coses LAmem quedaven per sentir, que després de tantes volSOLtes, encara havies de venir? Que mirant-te ja sabria LAmsentir tot el que vull dir, al teu costat res no s'encaSOLlla, tot és més senzill.
Senzill com la teva rialla, LAmque em diu que tot té sentit, tot ve i se'n va quan menys t'ho esSOLperes, però jo a tu ja et porto amb mi. Ara que soc sota el teu cel, LAmja no vull marxar d'aquí, fes que aquesta Lluna Plena SOLno s'allunyi mai de mi.
Jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque no marxis lluny de SOLmi, jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque il·luminis el SOLcamí.
Comencem a caminar LAmcamins que ahir no vam trobar, compartim els nostres somSOLnis, que no ens han pogut robar. Jo et dono aquesta canLAmçó, que abans tu m'has donat a mi, però et demano, LluSOLna Plena, que et quedis amb mi.
Jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque no marxis lluny de SOLmi, jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque il·luminis el SOLcamí.
SOLDOadd9LAmSOL
Deixarem que el temps ens porLAmti tot el que vulgui venir, i em diràs a cau d'oreSOLlla que vols el millor per mi. Jo et dono tot el que soc, LAmel que tinc per compartir, però deixa'm dir-te, Lluna PleSOLna, que tu ets el millor per mi.
Jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque no marxis lluny de SOLmi, jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque il·luminis el SOLcamí.
Jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque no marxis mai de SOLmi, jo et demano, Lluna DOadd9Plena, LAmque et quedis SOLamb mi.