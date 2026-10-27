Lluna robada (Acords)

Acords de la cançó "Lluna robada", de l'àlbum "Electrocid Acid Alquimist Xoc" (1975) de Pau Riba (1948-2022)

Acords Acords
Pau Riba
pau riba electroccid accid alquimistic soc
pau riba electroccid accid alquimistic soc
EsperaDOré una SOL/SInit proLAmpícia SOL
ben amaDOgat soFAta un SOLllenDOçol,
i, quan la FAlluna desteDOnyida
apunti el FAnas damunt dels DOmorts, SOL/SI
LAmm'esmunyiSOLré pel FAceSOLmenDOtiri,
aguaitaSOLFAd'entre els xiDOprers
escolliFAré el que més s'enDOfili
hi pujaFAré calladaMImment. MI

I un cop a dalt. Flas! Per sorSOL#presa
l'agafaLAré i me l'enduMIré.
Llavors, salLAtant sense que em MIvegin,
he d'esquiLAvar els mals espeMIrits
que els focs foSIllets em LAposen MInegre.
Si me'ls troSIbés, faLAria un MIcrit. Aaah!

Prendré la FA#mlluna per corona,
que m'il·luLAmini el front i el SOL#mnas,
i sortiSIré per BarceLAlona
disfresMIsat de Sant ToSImàs. DO#m RE#m MI LA MI SI7 MI

Diré a la DOgent que SOL/SIse m'aLAmtansi, SOL
que s'embaDObaui al FAvolSOLtant DOmeu.
M'enfilaFAré dalt d'una DOcaixa,
i picaFAré a terra amb un DOpal. SOL/SI
LAmObriré els SOLulls com FAun SOLsalDOvatge,
alçaré els SOLpunys i els FAdits dels DOpeus.
Seré el proFAfeta i el paDOllasso
i l'oraFAdor i el barbaMImmec. MI

Rigueu, mireu-me, diverSOL#tiu-vos,
tireu-me LAcèntims i cacaMIuets,
mofes, inLAsults i tonteMIries;
tireu l'inLAfern entre els MIdents,
però procuSIreu d'aLAconseMIguir-vos
un paSIraigua LAben resisMItent.

Perquè d'aFA#mquí a quaranta dies
s'estripaLArà el cel amb un SOL#mtro
i caurà un eSInorme aiguat de LAfigues
que enfiMIgassarà a totSIhom. DO#m RE#m MI LA MI SI7 MI

Feu-me DOcas, Ave MaSOL7ria,
que la DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me DOcas, Ave MaSOL7ria,
que la DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me MImcas. MI

I quan vinFA#mdrà l'especialista,
que se LAm'endurà a Sant SOL#mBoi,
no obliSIdeu que les viLAsites
són diuMImenges i diSIjous.DO#m→RE#m→MIEi! LA MI SI7 MI

Feu-me DOcas, Ave MaSOL7ria,
que la DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me DOcas, Ave MaSOL7ria,
que la DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me DOcas, Ave MaSOL7ria,
que la DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me DOcas, Ave MaSOL7ria,
que la DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me DOcas, Ave MaSOL7ria,
que la DOlluna em fa de SOL7guia.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi