Espera
DOré una SOL/ SInit pro LAmpícia SOL
ben ama
DOgat so FAta un SOLllen DOçol,
i, quan la
FAlluna deste DOnyida
apunti el
FAnas damunt dels DOmorts, SOL/ SI LAmm'esmunyi SOLré pel FAce SOLmen DOtiri,
aguaita
SOLré FAd'entre els xi DOprers
escolli
FAré el que més s'en DOfili
hi puja
FAré callada MImment. MI
I un cop a dalt. Flas! Per sor
SOL#presa
l'agafa
LAré i me l'endu MIré.
Llavors, sal
LAtant sense que em MIvegin,
he d'esqui
LAvar els mals espe MIrits
que els focs fo
SIllets em LAposen MInegre.
Si me'ls tro
SIbés, fa LAria un MIcrit. Aaah!
Prendré la
FA#mlluna per corona,
que m'il·lu
LAmini el front i el SOL#mnas,
i sorti
SIré per Barce LAlona
disfres
MIsat de Sant To SImàs. DO#m RE#m MI LA MI SI7 MI
Diré a la
DOgent que SOL/ SIse m'a LAmtansi, SOL
que s'emba
DObaui al FAvol SOLtant DOmeu.
M'enfila
FAré dalt d'una DOcaixa,
i pica
FAré a terra amb un DOpal. SOL/ SI LAmObriré els SOLulls com FAun SOLsal DOvatge,
alçaré els
SOLpunys i els FAdits dels DOpeus.
Seré el pro
FAfeta i el pa DOllasso
i l'ora
FAdor i el barba MImmec. MI
Rigueu, mireu-me, diver
SOL#tiu-vos,
tireu-me
LAcèntims i caca MIuets,
mofes, in
LAsults i tonte MIries;
tireu l'in
LAfern entre els MIdents,
però procu
SIreu d'a LAconse MIguir-vos
un pa
SIraigua LAben resis MItent.
Perquè d'a
FA#mquí a quaranta dies
s'estripa
LArà el cel amb un SOL#mtro
i caurà un e
SInorme aiguat de LAfigues
que enfi
MIgassarà a tot SIhom. DO#m RE#m MI LA MI SI7 MI
Feu-me
DOcas, Ave Ma SOL7ria,
que la
DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me
DOcas, Ave Ma SOL7ria,
que la
DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me
MImcas. MI
I quan vin
FA#mdrà l'especialista,
que se
LAm'endurà a Sant SOL#mBoi,
no obli
SIdeu que les vi LAsites
són diu
MImenges i di SIjous. DO#m→ RE#m→ MIEi! LA MI SI7 MI
Feu-me
DOcas, Ave Ma SOL7ria,
que la
DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me
DOcas, Ave Ma SOL7ria,
que la
DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me
DOcas, Ave Ma SOL7ria,
que la
DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me
DOcas, Ave Ma SOL7ria,
que la
DOlluna em fa de SOL7guia.
Feu-me
DOcas, Ave Ma SOL7ria,
que la
DOlluna em fa de SOL7guia.
ben ama
i, quan la
apunti el
aguaita
escolli
hi puja
I un cop a dalt. Flas! Per sor
l'agafa
Llavors, sal
he d'esqui
que els focs fo
Si me'ls tro
Prendré la
que m'il·lu
i sorti
disfres
Diré a la
que s'emba
M'enfila
i pica
alçaré els
Seré el pro
i l'ora
Rigueu, mireu-me, diver
tireu-me
mofes, in
tireu l'in
però procu
un pa
Perquè d'a
s'estripa
i caurà un e
que enfi
Feu-me
que la
Feu-me
que la
Feu-me
I quan vin
que se
no obli
són diu
Feu-me
que la
Feu-me
que la
Feu-me
que la
Feu-me
que la
Feu-me
que la